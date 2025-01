Lastnik kokošje farme: Posnetki so zmontirani, inšpektorji večjih neskladij niso ugotovili

V dopisu javnim zavodom, ki ga je danes objavil časnik Dnevnik, so zapisali, da inšpektorji večjih neskladij pri njih niso ugotovili, da so posnetki društva AETP zmontirani, da se nekatere podrobnosti ne skladajo z notranjostjo njihovega hleva, ter da iščejo osebo, "ki je bila pripravljena uničiti še enega kmeta, ki dela pridno in pošteno".

Pri tem opozarjajo, da mora biti prehod narejen kakovostno in preudarno, kar je pomembno tako za dobrobit kokoši kot tudi rejcev. "Če je cilj ministrstva, da se opustitev kletk izvede do leta 2028, je nujno, da se opustitev baterijske reje vključi v novelo zakona. Ministrstvo bomo držali za besedo in jim še naprej gledali pod prste," je zatrdil predsednik Društva AETP Samo Curk.

Je pa društvo pozdravilo odziv javnosti po objavi novih skritih posnetkov grozljivih razmer v baterijski reji kokoši. Prepričani so, da so rejne živali končno dobile pozornost, ki si jo zaslužijo. Zadovoljni so tudi, da je ministrstvo prepoznalo dobrobit živali kot prednostno nalogo in je pripravljeno na proaktivno delovanje.

NSi: Zakaj so posnetke skrivali pred javnostjo in inšpekcijo?

Na dogajanje so se odzvali tudi v poslanski skupini NSi, kjer jih je zmotilo, da društvo posnetkov ni objavilo takoj in so jih zavestno skrivali pred javnostjo in inšpekcijo. "Kakšen namen ima takšno društvo za zaščito živali, ki ne stori vsega takoj, da se mučenje živali takoj preneha. Če so bili posnetki avtentični, ni nobenega razloga, da ne bi jasno in glasno povedali imen, priimka in lokacije kmetije, da bi se znali potrošniki, predvsem pa odgovorni v javnih zavodih, ki naročajo jajca, takoj pravilno odzvati," je na izjavi poslanske skupine v DZ dejala Vida Čadonič Špelič.

Menila je tudi, da se nekaj ne sklada glede na to, kaj so razkrili posnetki in kaj so pokazale prve ugotovitve inšpekcije, ki naj bi na kmetiji našla manjše pomanjkljivosti. Inšpektorje je pozvala, naj javnosti pokažejo zapisnik in slike izrednega nadzora, da bo javnost verjela, da je zdaj na kmetiji vse v redu. Zanimalo pa jo je tudi, ali je inšpekcija pri izrednem nadzoru tudi vzorčila jajca, ter ali so ta jajca varna in zdrava.