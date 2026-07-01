Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lastnik psa vrgel čez ograjo balkona: 'To ni prvič. To je nasilje'

Celje, 01. 07. 2026 15.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Mučenje psa (FB)

Splet pretresa grozljiv posnetek mučenja živali. Na njem namreč domnevni lastnik psa, kot piše v opisu posnetka, "v navalu jeze prime in vrže prek balkona". O incidentu je obveščena Policija, ki glede primera zbira podatke, prav tako pa tudi inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednji so sicer prvo informacijo o dogajanju prejeli konec maja 2026, ko so uvedli inšpekcijski postopek, ki še vedno traja.

V minulih dneh je uporabnike spleta šokiral grozljiv posnetek, na katerem je videti, kako moški manjšega psa vrže prek balkonske ograje. Kot je na spletu zapisal avtor objave, naj bi bil moški lastnik hišnega ljubljenčka, v globino pa naj bi ga vrgel v napadu besa.

"To ni prvi incident. To ni naključje. To je nasilje," je pripisal v objavi ter dodal, da so že pred zadnjim dogodkom obvestili veterinarsko inšpekcijo, a da ta ni pravočasno ukrepala. Prijavo je avtor podal tudi na Policijo.

Na Policijski upravi Celje so nam potrdili, da so policisti Policijske postaje Dravograd 28. junija 2026 prejeli prijavo glede suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali. "V omenjenem primeru poteka zbiranje obvestil. Po zbranih obvestilih bodo osumljenega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali," so sporočili.

Z zadevo so seznanili tudi Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer pravijo, da so prvo informacijo prejeli konec maja 2026 ter da so po pridobitvi dodatnih informacij uvedli inšpekcijski postopek. Med njim so ugotovili več nepravilnosti, med drugim tudi v zvezi z zdravstvenim stanjem živali.

"Inšpekcijski postopek še traja, dejanje imetnika živali obravnava tudi pristojni organ za pregon kaznivih dejanj. Več informacij zaradi interesa postopka trenutno ne moremo posredovati," so še dodali.

Sodeč po objavi na družbenem omrežju, je pes sicer "še vedno pri človeku, ki ga tepe in muči".

pes mučenje živali policija

Mesec poslal dopis: Priča smo izjemno nedemokratičnemu manevru

24ur.com Na dvorišče hiše v Vipavi pritekla psa in pogrizla domačega psa
24ur.com V Kranju pes ugriznil otroka, policisti lastnico pozivajo, naj se jim javi
24ur.com Psa privezal za avtomobil in ga vlekel po Šibeniku: 'Dno dna!'
24ur.com Psi naj bi že dve leti živeli v podrtiji, lastnika že večkrat prijavili
24ur.com Prebivalci Solčave v strahu: po napadu na ponija volk pokončal še psa?
24ur.com Pretepla psa in ga odvrgla v smetnjak, Policija prosi za pomoč
24ur.com Skrbnica psa, ki je v Kranju ugriznil deklico, se je javila policistom
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
bibaleze
Portal
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
Tako je v resnici nastala serija Skrito v raju
Tako je v resnici nastala serija Skrito v raju
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
cekin
Portal
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Tik ob Sloveniji nenavadna plaža, kjer moške in ženske ločuje zid
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Po izbrisu skupnih fotografij razkrila resnico o zvezi
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Slastna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Slastna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763