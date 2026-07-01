Lastnik psa vrgel čez ograjo balkona: 'To ni prvič. To je nasilje'

V minulih dneh je uporabnike spleta šokiral grozljiv posnetek, na katerem je videti, kako moški manjšega psa vrže prek balkonske ograje. Kot je na spletu zapisal avtor objave, naj bi bil moški lastnik hišnega ljubljenčka, v globino pa naj bi ga vrgel v napadu besa.

"To ni prvi incident. To ni naključje. To je nasilje," je pripisal v objavi ter dodal, da so že pred zadnjim dogodkom obvestili veterinarsko inšpekcijo, a da ta ni pravočasno ukrepala. Prijavo je avtor podal tudi na Policijo.

Na Policijski upravi Celje so nam potrdili, da so policisti Policijske postaje Dravograd 28. junija 2026 prejeli prijavo glede suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali. "V omenjenem primeru poteka zbiranje obvestil. Po zbranih obvestilih bodo osumljenega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali," so sporočili.

Z zadevo so seznanili tudi Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer pravijo, da so prvo informacijo prejeli konec maja 2026 ter da so po pridobitvi dodatnih informacij uvedli inšpekcijski postopek. Med njim so ugotovili več nepravilnosti, med drugim tudi v zvezi z zdravstvenim stanjem živali.

"Inšpekcijski postopek še traja, dejanje imetnika živali obravnava tudi pristojni organ za pregon kaznivih dejanj. Več informacij zaradi interesa postopka trenutno ne moremo posredovati," so še dodali.

Sodeč po objavi na družbenem omrežju, je pes sicer "še vedno pri človeku, ki ga tepe in muči".