Lastnik slaščičarne ne priznava krivde v zvezi s kanabinoidnimi piškoti

Ker očitno ni bilo možnosti dogovora, tožilka Januša Rotman ni povedala, kakšno kazen bi predlagala v zameno za priznanje. Niku Štekarju v primeru obsodbe grozi od enega do 12 let zapora, kolikor določa kazenski zakonik za tistega, ki omogočanje uživanja prepovedanih drog zagreši proti več osebam ali če to stori v javnih lokalih ali na javnih prireditvah.

Lastniku slaščičarne Niku Štekarju grozi od 1 do 12 let zapora.

Obramba je tako sodnici Maši Blažeka predlagala svoje dokazne predloge, med drugim zaslišanje kriminalistov ter dveh oškodovancev, ki sicer zoper njega v tem postopku nista sprožila nobenega odškodninskega zahtevka. Kdaj se bo sojenje začelo, bo znano po predobravnavnem naroku še za drugega obtoženega, sicer mariborskega sanitarnega inšpektorja.

Zgodba o dogajanju v hoški slaščičarni je na dan prišla potem, ko so avgusta 2017 v UKC Maribor sprejeli mlajši par, ki je kazal očitne znake omamljenosti. Potem ko sta zdravnikom razložila, kaj vse sta zaužila tistega dne, se je izkazalo, da so za njuno stanje krivi piškoti, ki naj bi vsebovali kanabinoide, za katere naj ne bi vedela.

Potem ko sta povedala, kje sta jih dobila, so policisti opravili hišno preiskavo v prostorih lokala in stanovanja Nika Štekarja, s tem pa se je po takratnem pisanju časnika Večer začela razpletati zgodba o tem, kako naj bi prepovedane substance pristale v piškotih, ki niso šli v prodajo, pač pa v dar.

Sodelovanja je obtožen tudi Zlatko Babič, ki naj bi slaščičarju prinesel prepovedane substance in ga nagovoril, da mu speče omamne kolačke. Štekar mu je ustregel in maslo uporabil pri peki dobrega kilograma piškotov. Sporno sladico naj bi si razdelila, slaščičar pa naj bi s piškoti pogostil svoje znance, ne da bi jih bil prej opozoril na prepovedane substance.

Babiču, pri katerem so kriminalisti v hišni preiskavi našli nekaj sadik konoplje, zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami grozi od enega do desetih let zapora. Zdravstveni inšpektorat mu je ob tem zaradi utemeljenega suma obtožb izrekel opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.