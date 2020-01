Lastnik stanovanja za najemnika iskal le 'vegeterijanca, vegana ali presnojedca'

Natalija Miheličiz nepremičninske agencije Pro Land d.o.o., ki je oglas objavila, opozarja na nejasne meje med diskriminacijo in legitimnimi zahtevami lastnika stanovanja. Sprašuje se, "kje ta tanka meja, ki je pri vsakomur od nas malenkost drugje".

"Bi vi oddali stanovanje v hiši, v kateri živite, nekomu, ki peče meso, vam pa meso smrdi in se v isti hiši to pač vonja? Bi se vam v tem primeru to zdelo diskriminacija?"nam je odgovorila Miheličeva in dodala: "Kaj pa lastniki, ki ne želijo oddati kadilcem, kljub temu, da ti kadijo zunaj stanovanja, ker se to vseeno vonja? In vsi primeri, ko lastniki večinoma želijo oddati parom in osebam brez hišnih živali? To morda ni diskriminacija, če nekdo ne želi oddati stanovanja paru z otrokom ali nekomu, ki ima hišnega ljubljenčka? Takih oglasov, še več pa želja lastnikov je premnogo."

Namignila je tudi na problem, ko je najemodajalec prikrito diskriminatoren in svojih zahtev ne zapiše v oglasu: "Se vam zdi prav, da veliko najemodajalcev ne želi oddati stanovanja določenim narodnostim, potem jih pa na ogledu ali že prej odklonijo z izmišljenim argumementom? Je tako po vašem mnenju bolj primerno?"

"Bi vi v svoje stanovanje sprejeli begunsko družino iz Sirije, npr.? Žal jo po mojih izkušnjah večina najemodajalcev ne bi, na trgu pa imamo tudi tovrstna povpraševanja. Ali pa recimo oddaja stanovanju bivšemu narkomanu, alkoholiku ali zaporniku? Kaj pa v takem primeru?"nadaljuje Miheličeva.

Po njenem mnenju je realnost nepremičninskega trga takšna, da je ponudba stanovanj precej manjša od povpraševanja, zato si najemodajalci lahko sami izberejo najemnika, pri tem pa imajo najrazličnejše želje.

Zagovornik načela enakosti brez jasnega odgovora

Ali gre v tem primeru za diskriminacijo, neposredno ne odgovorijo niti v uradu zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika. "Če bi zagovornik prejel prijavo zoper tak oglas, bi najprej ugotavljal, ali je način prehranjevanja (veganstvo, vegetarijanstvo, vsejedstvo ipd.) osebna okoliščina, ki je zaščitena po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ali pa gre za osebno izbiro posameznika. Zagovornik do stališča pride po formalnem upravnem postopku ugotavljanja diskriminacije," pojasnjuje Črt Kaker, svetovalec zagovornika načela enakosti.

Leta 2018 in 2019 je zagovornik obravnaval štiri primere s področja oddajanja nepremičnin."Prva se je nanašala na vprašanje jezika in premoženjskega stanja, saj je najemodajalec stanovanje oddajal samo slovensko govorečim in tistim, ki niso socialno ogroženi. Druga pa na vprašanje izključevanja zaradi narodnosti, saj najemodajalec ni bil pripravljen oddati stanovanja v najem družini priseljencev. Tretja se je nanašala na oddajo sobe v stanovanju samo ženskam, četrta pa na domnevno nadlegovanje najemnikov s strani najemodajalke zaradi njune narodnosti," še pojasnjujo.

"Oddaja stanovanj v najem in oglaševanje stanovanj za najem sta področji, kjer je diskriminacija zaradi osebnih okoliščin prepovedana,"so jasni. Najemodajalci iz najema ne smejo izključevati posameznikov zaradi njihovega spola, rase, narodnosti, vere, invalidnosti, spolne usmerjenosti, premoženjskega stanja in drugih osebnih okoliščin."Lahko pa postavljajo druge pogoje, ki niso diskriminatorni in posameznikov ne postavljajo v slabši položaj zaradi njihovih osebnih okoliščin. Osebne okoliščine so sicer prirojene ali pridobljene ter jih ni mogoče zlahka spremeniti ali se jim odreči."

Portal nepremicnine.net: Gre za diskriminacijo

Bolj jasni so na portalu nepremicnine.net, kjer pravijo, da pri pogojevanju lastnika, da najemojemalec ne sme biti mesojedec, gre za diskriminacijo.

Portal sicer vsak oglas, ki je objavljen na njihovi spletni strani preveri in ga v primeru spornih vsebin umaknejo ter o tem obvestijo lastnika nepremičnine. Možno je tudi, da mora sporni oglas lastnik spremeniti.

"Ker imajo oglaševalci možnost urejanja oglasov ves čas objave, obstaja možnost, da sporne vsebine dodajo po odobritvi oglasa. V tem primeru nam lahko uporabniki portala takoj prijavijo sporno vsebino preko gumba 'prijavi sporni oglas'. Oglas nato uredimo oz. umaknemo," pojasnjujejo na portalu.

Izmed več kot 30.000 oglasov na njihovi strani ocenjujejo, da je spornih oglasov manj kot odstotek, najpogosteje pa se pojavlja narodnostna diskriminacija.

"Nepremicnine.net so edini oglasnik v Sloveniji, ki fizične oglase tudi preveri pred objavo saj nam je glavna skrb kvaliteta in verodostojnost vsebine,"še zatrjujejo.

Omenjeni oglas je sicer oglaševalec že spremenil, kot že omenjeno pa zgolj izločitev diskriminatornih pogojev iz oglasa ne pomeni tudi, da najemodajalec ne bo svoje odločitve sprejel na podlagi teh okoliščin.