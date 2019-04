V Šentjurju lastnik štirimesečnega kužka izstradal do smrti

Policija ni bila obveščena

Lastnica primera ni prijavila policiji. "Na našem območju o primeru nismo bili obveščeni, bomo pa zadevo vsekakor preverili. O ugotovitvah vas obvestimo," so sporočili s Policijske uprave Celje.

Primera niso obravnavali niti na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. "Sporočamo vam, da smo na Območnem uradu Celje, Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preverili vaše navedbe. Do danes dopoldan UVHVVR še ni prejela prijave o zanemarjanju živali, ki jo navajate," so zapisali.

'Za vse je kriv naš zakon'

"Seveda lastnica tega ni prijavila, zakaj pa bi, saj se nič ne bo zgodilo," je razočaran Mihorič. "Mi smo dnevno obveščeni o dveh ali treh takšnih primerih, kličemo inšpekcijo, a je ta povsem neodzivna! Ravno danes gremo odvzet maltežana, za katerega smo jih klicali petnajstkrat, pa brez odgovora!"

Spomnil je na lanski primer iz Sevnice, kjer so po osmih letih trpljenja rešili povsem zanemarjenega pudlja. "Notri ni bilo svetlobe, pes je bil pod posteljo zvezan, renčal je, po tleh so bili njegovi iztrebki, ki so se kar nakopičili. Ne morem vam povedati, kako zelo je smrdelo, pes je imel gnojne rane, to je težko opisati. Gre za eno največjih zanemarjanj v mojih 21 letih, to je absurd, to je osem let trpljenja," je tedaj povedal. Pes verjetno še nikoli ni bil zunaj, saj je, ko ga je postavil na travo, začel gristi, "ni znal hoditi, samo stal je pri miru".

Naš sogovornik ob tem jasno opozarja, da je za takšne primere v Sloveniji kriv zakon, ki psa opredeljuje kot stvar in ne kot živo bitje. "In dokler bo to tako, dokler bodo kazni za kršitelje tako nizke in bo inšpekcija tako neodzivna, se bo to nadaljevalo!"

Po njegovem mnenju je zato nujno treba spremeniti zakon, ki bo v prid živalim in ne lastnikom, uvesti strožje kazni za ljudi, ki živali zanemarjajo ali mučijo, uvesti obvezno šolanje, nič pa ne bi bilo narobe tudi s psihološkimi testi. "Pa ne za lastnike "nevarnih pasem", ker teh ni. Za vse. Nevarni so ljudje. Človek je tisti, ki svojega psa naredi nevarnega," je še dodal.