Lastnika še zadnjega stanovanja ob onkologiji sprejela ponudbo

V to ponudbo sta zdaj privolila in imata po podpisu pogodbe tako kot ostali stanovalci devet mesecev za izselitev.

Ponudbo so sprejeli vsi lastniki stanovanj, razen lastnikov največjega stanovanja. Par ga je pridobil z nakupom dveh manjših stanovanj, ki sta ju kasneje združila, zato sta stanovanje zdaj znova razdružila in zahtevala novo cenitev. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki vodi investicijo v onkološki oddelek, jima je ugodil in pripravil novo cenitev.

Dogovor s stanovalci je potreben za predvideno rušitev stavbe v Masarykovi ulici, s čimer bi klinični center pridobil več prostora okoli razširjenega onkološkega oddelka. Če te stavbe ne bi porušili, bi novi prizidek stal le nekaj decimetrov od nje.

Stanovalci so sicer lani sprožili upravni spor, ki bi lahko vplival na pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek. Zdaj, ko so dosegli dogovor glede odkupa stanovanj, bodo po besedah odvetnika Roberta Berkoviča umaknili to zahtevo."Dogovorili se bomo, da sklenemo poravnavo. Da mi umaknemo to zadevo, oni pa povrnejo do zdaj nastale stroške," je povedal.