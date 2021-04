Lastniki nepremičnin na Hrvaškem ogorčeni: 'Nismo turisti ali dopustniki'

V civilni iniciativi Lastniki nepremičnin na Hrvaškem, ki šteje več kot 7.600 članov, so z omenjeno izjemo nezadovoljni oziroma kot so zapisali v sporočilu za javnost "ogorčeni nad drobtinico", ki jim jo je dala vlada. Poudarjajo, da je rok 48 ur, predviden za vzdrževalna dela, bistveno prekratek in postavlja v neenakopraven položaj predvsem tiste lastnike in najemnike, ki zaradi večje oddaljenosti, upoštevajoč vožnjo tja in nazaj, ne morejo v odmerjenih 48 urah na nepremičnini postoriti praktično ničesar. In dodajajo, da številni niso bili "na svojem" že od konca avgusta 2020.

Lastniki in najemniki nepremičnin na Hrvaškem pravijo, da niso turisti in dopustniki.

V dopisu, ki so ga poslali na vladne institucije, vlado pozivajo, da jim prisluhne in bistveno olajša dostop do nepremičnine. Pričakujejo, da lastnike in najemnike z ožjimi družinskim člani še pred prihajajočimi prazniki uvrsti vsaj med enake izjeme, kot so na primer delovni migranti - tem je ob predložitvi negativnega rezultata PCR ali HAG testa, starega največ 7 dni, če se vrnejo v petih dneh po prehodu meje, omogočen vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno - ali pa se za vrnitev v Slovenijo brez odrejene karantene prizna negativni rezultat hitrega testa oziroma omogoči takojšnjo prekinitev le-te z opravljenim hitrim testom. "Če so HAG-testi primerni in upoštevani ob vstopu v RS za nekatere druge izjeme, bi morali toliko bolj veljati še za lastnike in najemnike," odločno poudarjajo.

Menijo, da lastniki in najemniki niso turisti in dopustniki, temveč želijo vestno upravljati in vzdrževati svojo lastnino. Kot argument navajajo tudi, da jim je bila zaradi večmesečne nezmožnosti dostopa do lastnine že povzročena materialna škoda.

Na Ustavno sodišče pa so tudi vložili pobudo za presojo ustavnosti odloka o določitvi pogojev vstopa v RS.

Dodali so še, da je eden od članov vodji svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeMateji Logar postavil vprašanje, zakaj so lastniki nepremičnin bolj nevarni kot delovni migranti, ki lahko dnevno hodijo prek meje s testom, ki ga naredijo enkrat tedensko. V odgovoru je Logarjeva zapisala, da se priporočil ne da pisati za vsakega posebej in da je tudi v skupini lastnikov nepremičnin določen delež takih, ki se ukrepov ne drži. Glede primerjave z delovnimi migranti pa je zapisala, da so ti več čas v stiku z isto skupino ljudi, to ne pomeni, da se ne morejo okužiti, je pa tveganje manjše, kot če bi se dnevno srečevali vsakič z drugo skupino, zato je predvideno tedensko testiranje.