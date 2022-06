Lastniki njive ob 30 kilogramov krompirja

Lastnikom njive v Dobruški vasi so neznanci v zadnjih dveh tednih izkopali in pobrali okoli 30 kilogramov krompirja. Policija zadevo še preiskuje in poziva vse, ki so žrtve tatvine poljščin, da krajo čim prej prijavijo.

Policija je prijavo o kraji v občini Škocjan prejela v ponedeljek in zadevo še preiskuje, so sporočili policisti s PU Novo mesto. Tatvine poljščin Tatvine poljščin se sicer sporadično dogajajo glede na letni čas, posebnega pravila pa ni. V nekaterih primerih pa policisti tatvine odkrijejo tudi pri obravnavi drugih postopkov. "Zgodi se, da obravnavamo postopke cestnega prometa, pa ugotovimo, da posameznik prevaža poljščine v vozilu, čeprav ni lastnik njive. Takrat tatvino obravnavamo, še preden jo lastniki zaznajo," so povedali novomeški policisti. icon-expand Krompir v vozilu (slika je simbolična). FOTO: Marjan Božič Kaj storiti v primeru tatvine? Policija poziva vse, ki so žrtve tatvin poljščin, da krajo prijavijo – tudi v primerih, ko je ukradena vrednost majhna. Prijave policistom namreč pomagajo pri procesiranju osumljencev, kadar so ti že bili kazensko ovadeni. Prav tako svetujejo, da je prijava čimprejšnja, saj čas, od storitve kaznivega dejanja pa do obvestila Policiji, vpliva na uspeh preiskave.