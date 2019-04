Odškodnina za lastnike parcel, na katerih so postavili ograjo

Slovenija bo lastnikom parcel, na katerih je ob izbruhu migrantske krize postavila ograje, izplačala odškodnino. Gre za skoraj 300 parcel, na katerih so tehnične ovire, rezilna žica in panelne ograje, postavljene več kot dve leti. V zameno za odškodnine bo država na teh parcelah za 10 let ustanovila služnost. Ograje bodo tako očitno tam ostale, številni domačini pa nad tem niso navdušeni.