Lastniki zemljišč morajo kupe sadre odstraniti v treh tednih

Po tem, ko so inšpekcijske službe posumile, da so nekateri kmetje na območju Koroške na kmetijskih zemljiščih posipali odpadne sadre, so odvzeli vzorce in jih analizirali. Prejšnji teden, 12. aprila, so v šestih od sedmih vzorcev ugotovili bistveno presežene vrednosti svinca. V vseh primerih je bil prisoten tudi krom, o čemer smo poročali.

Nato je čez tri dni inšpektorat za okolje in prostor zaradi nezakonito odloženega belega materiala, ki ni namenjen gnojenju kmetijskih površin, na zemljiščih v občinah Dravograd in Slovenj Gradec izdali sedem ureditvenih odločb. Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti je bila odločba izdana tudi Steklarni Rogaška, o čemer smo prav tako pisali.

In medtem ko so lastniki zemljišč, kjer so odkrili kupe še ne raztrošene bele snovi oziroma sadre, že prejeli ureditvene odločbe, pa je drugače pri tistih kmetih, ki so belo snov že raztrosili po svojih kmetijskih površinah. Te obravnava inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ker v inšpekcijskem postopku ni bil ugotovljen izvirni povzročitelj odpadkov, pri katerem zaradi dejavnosti nastaja odpadna sadra, je inšpektor v skladu z zakonodajo odredil odstranitev kupov odpadne sadre šestim lastnikom oziroma posestnikom kmetijskih zemljišč, na katerih je nezakonito odložen ta odpadek, so za STA pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor.

Okoljska inšpekcija je doslej ugotovila, da je odložena bela snov na kmetijskih zemljiščih v občinah Dravograd in Slovenj Gradec odpadna sadra, ki zelo verjetno izvira iz steklarske industrije. Ta sadra ni primerna za vnos v tla, kot so zmotno menili kmetje.

Kot so na kmetijskem inšpektoratu pojasnili za STA, doslej še niso izdali nobene odločbe oziroma morebitne globe kmetom, saj svoje ukrepe izrekajo na podlagi ugotovitvenega postopka, ki mora temeljiti na stopnji gotovosti. "Zato se bodo izrekli vsi ustrezni ukrepi, ko bodo znana popolnoma vsa dejstva za izrek ukrepa," so napovedali.

Pojasnili so še, da so doslej odvzeli osem vzorcev sadre iz kupov, ki so bili skladiščeni na kmetijskih gospodarstvih, analize pa so pokazale, da so bile vrednosti svinca presežene od 7- do 44-krat v sedmih primerih. V enem primeru vrednosti niso bile presežene, kmetovalec pa je poreklo sadre dokazal z računom.

Devet vzorcev bele snovi odvzeli še neposredno iz kupčkov odloženih na kmetijskih zemljiščih

V nadaljevanju je inšpektorat povsod tam, kjer so bili kupi sadre že potrošeni oziroma zaorani v tla, odvzel devet vzorcev bele snovi neposredno iz kupčkov, ki so bili odloženi na kmetijskih zemljiščih, in tri vzorce zemljine, kjer je bila bela snov posuta in zadelana. V nadaljevanju bo inšpektorat odvzel še sedem vzorcev zemlje, kjer je bila bela snov posuta in zadelana. Sicer pa je bilo doslej v nadzor skupaj vključenih 22 kmetijskih gospodarstev.

Kot še pojasnjujejo na kmetijskem inšpektoratu, bodo podatki analiznih izvidov v nadaljevanju služili za dokazovanje uporabe bele snovi, hkrati pa tudi za spremljanje morebitnih ostankov težkih kovin v mleku in mesu, ko bo prišlo do uporabe teh površin za pridelavo krme in hrane. Te aktivnosti bo v nadaljevanju spremljala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tudi na podlagi teh analiz.

Slovenjgraški župan pričakuje odziv in pomoč ministrstva

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler pa je danes v pismu kmetijskemu in okoljskemu ministrstvu, njunima inšpektoratoma in upravi za varno hrano zapisal, da od njih v treh delovnih dneh pričakuje obljubljen akcijski načrt s podrobno časovnico postopkov ukrepanja in vzorčenja.

Občina med drugim želi, da so v akcijskem načrtu navedene lokacije zemljišč, na katera je posuta sadra, da so navedene mikrolokacije vzorčenj, želi podrobno predstavitev stalnega monitoringa pridelkov, pa tudi, kaj raztrošena sadra pomeni za vodonosnike in kakšna je časovnica odstranitve kupov sadre.

Zadevo, kot je znano, intenzivno preiskuje tudi policija.