Lastniki zemljišč na Bledu: Ne zahtevamo ničesar nerazumnega

Predstavniki ministrstva, lokalnih skupnosti in lastnikov zemljišč na današnji novinarski konferenci na Bledu niso prišli do rešitve, kako čim prej zagotoviti zemljišča za blejsko južno obvoznico in pospešiti njeno realizacijo. Ministrica je izpostavila, da ne morejo mimo zakona, lastniki pa, da ne zahtevajo ničesar nerazumnega.

Občina Bled je po tem, ko je ministrstvo za infrastrukturo prejšnji teden objavilo pojasnila glede gradnje obvoznice in ob tem izpostavilo možnosti za večjo aktivnost občine pri pridobivanju potrebnih zemljišč, danes pripravila novinarsko konferenco, na katero je povabila tudi ministrico Alenko Bratušek in lastnike zemljišč. Blejski župan Anton Mežan je zagotovil, da dela vse, kar je v njegovi moči, da bi bila obvoznica čim prej zgrajena. "Sam sem naredil mnogo," je izpostavil in pojasnil, da je bil na številnih sestankih s pristojnimi na državi, pa tudi z lastniki zemljišč. Ponudil je, da občina pri reševanju nesoglasij in sklenitvi dogovorov pomaga tudi finančno. Kot je ocenil, morda v tem primeru obstaja nek razkorak med normalnimi zahtevami in možnostmi države. "Tu smo, da naredimo nek most čez to, če je le zakonsko možno," je dejal Mežan.

Problem je v treh parcelah, ki so v lasti dveh družin, s katerimi Direkcija RS za infrastrukturo ne more uspe skleniti dogovora. Ministrica je pojasnila, da so dogovore sklenili z lastniki vseh ostalih 189 parcel. Odkupiti pa je treba le še za okoli 400 kvadratnih metrov zemljišč in pridobiti nekatere služnosti za čas gradnje. Kot je poudarila, pri tem na ministrstvu ne morejo mimo zakonov in so vezani na opravljene cenitve. "Odstopanja od tega žal niso možna. Ne moremo pristati na nekaj, kar ni v skladu z zakonom," je izpostavila. Predstavnik lastnikov zemljišč, odvetnik Marjan Feguš, in en izmed solastnikov zemljišč Mitja Golja pa sta glede tega zagotovila, da ne zahtevajo ničesar, kar bi bilo mimo zakonov. Golja je povedal, da v njegovi družini želijo le normalno plačilo za zemljišče, dogovor, kako bo med gradnjo in kako bo z opravljanjem dejavnosti, kako bodo izvedeni protihrupni ukrepi in kdaj bodo sanirane poškodbe na stavbah. "Govorimo o manj kot 100.000 evrih," je dejal. Pojasnil je, da so pred dvema letoma v znak dobre volje pristali na izdano gradbeno dovoljenje za prvo fazo obvoznice. Med gradnjo so doživeli mesece neznosnega hrupa in vibracij, ki so povzročile tudi škodo na hiši. "Ko se obrnemo na sogovornike na drugi strani in jim skušamo pojasnili našo stisko, naletimo na gluha ušesa. Pravijo, da ne morejo narediti ničesar in naj sprožimo sodne postopke," je povedal Golja.

Ob tem se Golja boji, kako bo šele v drugi fazi. Gradbišče je bilo namreč v prvi fazi od njihove hiše oddaljeno od 30 do 50 metrov, v drugi fazi pa bo le pet metrov. "Res nimamo nobenih nerazumnih zahtev, želimo samo pošteno plačilo za zemljišče in dogovor, kako bomo lahko v času gradnje živeli," je izpostavil. Odvetnik Feguš je dodal, da sta obe družini vezani na posel v turizmu in sta v veliki stiski. "Zagotavljamo, da ti dve družini nista nobeni zaviralki projekta in razvoja, kar se jima očita, ampak pričakujeta le, da se jima po kriteriju pravičnosti odmeri tisto, kar jima pripada," je dejal. Kot je dejal Golja, so utrujeni od pogovorov, stresa in groženj, ki jih prejemajo. "Res vas prosim, dajmo se dogovoriti, ker se nam življenje podira," je pozval ministrico. Ministrica pa je na strani pozvala k razumu, da čim prej pridejo do dogovora, ki mora biti v skladu z zakoni: "Prosim razumite, da smo s tem omejeni. Če župan meni, da lahko ponudi kaj, kar mi ne moremo, pa absolutno dobrodošlo, če to pripomore k začetku gradnje druge faze." Če ne bo šlo drugače, bodo na direkciji primorati počakati, da se končajo postopki razlastitve. Medtem je že jasno, da se konec tega leta, po zaključku gradnje krožišča na Betinu, ki je prva faza obvoznice, gradnja obvoznice ne bo takoj nadaljevala. Ko bodo zagotovljena vsa zemljišča, bodo lahko oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. Lotevajo pa se tudi novelacije projekta, ki je vezana na dogovorjene omilitvene ukrepov v dobrobit prebivalcev na območju obvoznice.