Lastniku, ki je zavrnil odkup, poslali novo ponudbo

Ker naj bi bila le majhna razlika med pričakovano in ocenjeno vrednostjo nepremičnine, ocenjuje, da bo lastnik sprejel najnovejšo ponudbo. "Računamo na pozitivno odločitev v tem ali prihodnjem tednu, nato na izselitev vseh stanovalcev in v začetku prihodnjega leta tudi na porušitev tega objekta na Masarykovi," je dodal.

Ponudbo so sprejeli vsi, razen enega, ki ima v lasti največje stanovanje. Pridobil ga je z nakupom dveh manjših, ki ju je kasneje združil, zato je stanovanje zdaj znova razdružil in zahteval novo cenitev. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki vodi investicijo v onkološki oddelek, mu je ugodil.

Dela na širitvi oddelka za onkologijo po njegovih besedah sicer potekajo "skladno s terminskim planom". Pred kratkim so izbrali dobavitelja za štiri nove obsevalnike, kmalu naj bi tudi objavili nov razpis za pohištveno opremo razširjenega oddelka. Prvi ni uspel, ker so prejeli le eno prijavo, ki pa je presegala ocenjeno vrednost. Zdaj naj bi razpis razdelili na več sklopov in tako upajo, da bodo prejeli več ponudb.

Prejšnji teden je urad objavil dolgo pričakovan javni razpis za izbiro izvajalca gradnje nove stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. "Računamo, da bi do konca tega leta podpisali izvajalsko pogodbo in pričeli z deli," je napovedal Osrečki.

Manjši zastoj je v urejanju negovalne bolnišnice v nekdanjem oddelku za pljučne bolezni na Pohorju. Dela bi morala biti zaključena do konca tega leta, koliko dlje bodo trajala, pa še ni znano. "Prihaja do manjših odstopanj zaradi prilagoditev del. Gre za star objekt, ki ga obnavljamo, in to pomeni, da se lahko v času izgradnje pojavijo dela, ki v pripravi projektne dokumentacije niso bila predvidena. Dobili smo oceno, da bo prišlo do podaljšanja projekta, dokumente trenutno preučuje inženir in čakamo na njegovo odločitev glede tega," je povedal Osrečki.