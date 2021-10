Lastninjenje podjetja Terme Čatež vse do danes brez sodnega epiloga

Posnetek pogovora med Andrejem Vizjakom in Bojanom Petanom je nastal leta 2007. To je bil čas prve Janševe vlade, ko je bila tajkunom napovedana popolna vojna. Ena najsilovitejših bitk se je bila prav v Termah Čatež. Zmagovalec dvoboja med državo in DZS je bil na koncu Petan, lastninjenje podjetja pa še danes ni doživelo sodnega epiloga. So pa epiloge na podlagi posnetkov hitro dobivale korupcijske afere politikov v tujini.

"Vlada bo krepila boj proti tajkunsko političnim povezavam, ki s kriminalnimi dejanji še naprej razpredajo lovke po celotnem nacionalnem tkivu in brezsramno bogatijo." Tako je Janez Janša pred 14 leti napovedal vojno s tajkuni in pri tem imel – vsaj pred kamerami – podporo gospodarskega ministra Andreja Vizjaka. "Je pa povsem logično, da umik države iz gospodarstva, sploh iz segmenta, kjer ima tudi opozicija določene povezave, določene lovke, je tudi malo boleče," je menil Vizjak. Toda: država, ki jo je predstavljal minister iz vrst SDS, in Bojan Petan, nekdanji član LDS – vsak s približno petino lastništva Term – sta ob odsotnosti kamer očitno delala z roko v roki. "Moji bodo delali tako, kot se bomo zmenili," na posnetku reče Vizjak. icon-expand Bojan Petan FOTO: POP TV Takšne obljube pa so v nasprotju z vsemi smernicami korporativnega upravljanja, je prepričan predsednik Združenja nadzornikov Gorazd Podbevšek. "Ko imamo nekoga, ki bo naredil kar koli, in nekoga, ki bo pripravljen zahtevati kar koli, imamo taka tveganja, kot jih imamo v Sloveniji." Prevzem Term je še danes pod drobnogledom sodišča. Petan je zaradi očitkov izčrpavanja podjetja v zatožno klop sedel še februarja letos, Vizjak pa trdi, da se dogodkov izpred 14 let ne spomni. Vizjak je sicer ob privatizaciji Term ob vsakem premiku lastniških deležev rohnel, da se v Termah dogaja kriminal. Posnetki pa razkrivajo, da je bila vojna v medijih očitno zgolj predstava za javnost. PREBERI ŠE Minister Vizjak podjetniku Petanu predlagal, kako se lahko izogne plačilu davka "Tudi če bi bili to zasebni subjekti, je bil kršen zakon o prevzemih, kjer se dva kontrolna delničarja nimata kaj pogovarjati o sestavi nadzornega sveta in uprave, ne da bi dala skupno ponudbo," še meni Podbevšek. In kakšne bi lahko bile posledice objavljenih posnetkov? Afera Ibiza, v katero se je pred dvema letoma ujel avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache, je razbila tedanjo koalicijo. Posnetki koruptivnih rabot pa so v politično zgodovino pahnili tudi slovenskega evroposlanca Zorana Thalerja.