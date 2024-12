Lastništvo parcel ob Bežigrajskem stadionu v ponovno odločanje

Kot je pojasnil poslovnež Joc Pečečnik, ki si je vrsto let prizadeval za uresničitev projekta Bežigrajski športni park, se iz odločbe vidi, "da je vrhovno sodišče ugotovilo, da so bili prejšnji sklepi izsiljeni ali celo dogovorjeni s stanovalci, ki so prek družinskih povezav na meni neznan način vplivali na odločitev sodišč".

Vrhovno sodišče je tako zdaj prvostopenjskemu sodišču, torej ljubljanskemu okrajnemu sodišču, zadevo vrnilo v ponovno odločanje, ker se ne na prvi ne na drugi stopnji sodišči nista opredelili do izvedenskega mnenja, ki so ga pridobili v družbi Bežigrajski športni park, je zapisal Pečečnik. Kot je pojasnil, se to mnenje bistveno razlikuje od mnenja izvedenca urbanistične stroke, ki ga je imenovalo sodišče, saj trdi, da sporna parcela ni bila namenjena soseski, temveč javni cesti, pozneje pa parkovni in športni ureditvi.