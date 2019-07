Lastovke, salte, vijaki: v Mariboru dih jemali vratolomni skoki v Dravo

V Mariboru so bile vse oči uprte v enajst pogumnežev, ki so s skoki s starega mostu občinstvu jemali dih. Tradicionalni skoki v Dravo so potekali že 19. leto zapored, tokrat s še višjega odskočišča – tega so letos dvignili na 18 metrov. Prav zaradi višine in nenazadnje tudi varnostnega tveganja, pa so dravski skoki že nekaj časa rezervirani le za profesionalce.

Na glavo, noge, v lastovki, salti ali vijaku. Tako so adrenalinski navdušenci v Mariboru z vratolomnimi skoki s Starega oziroma Glavnega mostu v Dravo že 19. leto zapored navduševali občinstvo. "Voda je hladna, ima 19 stopinj Celzija – ravno prav za osvežitev v tem vročem dnevu," je takoj po poskusni seriji povedal eden od skakalcev in soorganizator Aleš Karničnik.

Atraktivno prireditev, ki so se je tudi letos udeležili izkušeni domači in tuji skakalci, organizira športno društvo Adrenalin k.o. Tekmo je z mostu ter na obeh straneh Drave spremljalo okoli 1000 gledalcev.

11 skakalcev iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Danske in Italije je sicer nastopilo v treh serijah skokov. "Skok se zmeraj 'naštudira' in natrenira vnaprej. Točno moraš vedeti, kako boš skočil, kaj boš naredil, da boš čim varneje pristal. Ni ravno, da prideš na most, si izmisliš, kaj boš naredil in potem to izvedeš, " razlaga Karničnik in dodaja, da tudi napoveš skok, da sodniki vedo, kaj pričakovati.

FOTO: Damjan Žibert

Priložnosti za treningi, vajo pri nas sicer ni. "Ni skakalnic, ni prostora. Pomagamo si s kakšnim trampolini, a to je bolj ali manj to. Obstaja pa več tekmovanj v skokih, tako da mogoče tudi pred samo tekmo preizkusiš kakšen skok, ki si ga 'študiral'. In tako potem prideš do izkušenj," pripoveduje slovenski skakalec. Karničnik je skakati začel leta 2001 in spominja se tudi prvega skoka z mariborskega Glavnega mostu. "Je uspel, ni bil sicer najbolj dodelan in izpiljen, ampak uspel pa je."

Voda je imela 19 stopinj Celzija. FOTO: Damjan Žibert

"Tekma je sicer iz varnostnih razlogov že šesto leto zapored namenjena samo profesionalnim tekmovalcem," pa pravi soorganizator Dušan Ćešić in dodaja, da nek neuveljavljen tekmovalec tako na tej prireditvi ne sme skočiti. Letos sta se tekme udeležila dva Slovenca in pa dve ženski - Avstrijka in Američanka. "Zelo smo veseli žensk, saj so v tem športu relativno redke. Zdi se nam, da to sploh ne bi smel biti tako tipično moški šport, čeprav je zahtevnostna stopnja zelo visoka," meni Ćešić. Tekmovalcev tega tipa po njegovih besedah sicer že nasploh ni veliko, profesionalni razred pa zahteva tudi večje finančne vložke. "Vsako leto poskušamo za odtenek dvigniti nivo tekme. Trudimo se, da bi se Maribor bolj začel promovirati tudi s to prireditvijo," pravi.

Tekmo je z mostu ter na obeh straneh Drave spremljalo okoli 1000 gledalcev. FOTO: Damjan Žibert