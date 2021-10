Laura Beranič se je odločila: Od jutri sem na dieti, preverite na kateri

Do rojstnega dneva želim shujšati 6 kg. Preostalo mi je manj kot dva tedna, zato sem se odločila za dieto s hitrimi rezultati.

Zvezda TV showa sanjski moški Laura Beranič ni zadovoljna s svojim izgledom in po tem, ko si je dala povečati ustnice, se je odločila za zmanjšanje telesne teže. ''Sprejela sem odločitev in želim shujšati ter svoje telo pripeljati do popolne forme'' pravi Laura in dodaja: ''Potrebujem nekaj efektivnega, kar prinaša hitre rezultate in to bo moja motivacija da zares spremenim svoj izgled ter način prehranjevanja. Videla sem program za hujšanje katerega sta koristili Jennifer Aniston in Monika Bellucci, s to dieto pa je shujšala tudi Kolinda Grabar Kitarović''. Laura se je odločila za t.i. Liposukcijsko dieto, zaradi katere je avtor Giovanni Mandra osebno prišel v Ljubljano, z namenom, da osebno podpre Lauro v njeni odločitvi. ''Laura danes prične s protokolom hujšanja, ki traja 14 dni. V tem obdobju bo v okvirju mediteranske prehrane uporabljala pripomočke za hujšanje – aminokisline ter rastlinska vlakna, tako da bo telo dobilo vse kar potrebuje, rastlinska vlakna pa bodo poskrbela, da tekom protokola ne bo lačna. V dveh tednih je mogoče izgubiti od 7–10% od začetne telesne teže. Koliko bo izgubila Laura, je odvisno predvsem od njene motivacije in discipline. Ta program ne dovoljuje lenarjenje'' trdi Mandra.

Od danes ne jem sladkorja! ''Pripravljena sem. Od danes ne jem sladkorja, škroba, za določen čas se odrekam alkoholu, sokovom, hitri hrani in strogo se držim nutricionističnega plana. Ni mi pomembno koliko kilogramov bom izgubila, pomembno mi je, koliko centimetrov bom izgubila v obsegu in da mi uspe zdržati do konca. Dobila sem tudi veliko podporo iz strani mojih prijateljev, kot tudi moji oboževalci na družbenih omrežjih. Številni oboževalci so se mi javili in odkrili, da bi si tudi oni želeli skupaj z mano pričeti s hujšanjem, da lahko eni drugim nudimo podporo. Za to sem jim hvaležna in vsem želim veliko uspeha'' sporoča Laura. Po nutricionističnem svetovanju v International Health centru v Ljubljani, je Laura postavila svoj cilj, na svojih družbenih omrežjih pa bo objavljala o svojih napredkih.

Podpora iz celotne regije Ne samo od svojih oboževalcev, Laura je dobila tudi podporo številnih balkanskih zvezd, kateri so preizkusili to dieto, a prvi med njimi so bili Halid Bešlić, Željko Samardžić, Neda Ukraden, in tudi mlada "Zvezda granda" Isak Šabanović ki je izgubil celo 15 kilogramov za samo 21 dni. ''Tekom diete sem delal, potoval, se pripravljal za nastope in celo nastopal, a za mene je bilo veliko presenečenje, da nisem doživel padca energije, potoval sem brez živčnosti in lakote. Bil sem tudi v Sarajevu, kjer vsi poznajo to dieto, želel sem jesti čevape ampak kot dieta nalaga, lepinje sem preskočil in držal sem se le zelenjave. Z malo truda, lahko dosežemo prav vse. Ko sem videl da se moj trebuh topi, da se vrat zmanjšuje, da se moj obseg spreminja, sem se odločil, da grem do konca'' nam je zaupal Isak.

