Lavre po devetih mesecih spet prevzel vodenje slovenjgraške bolnišnice

Janez Lavre, znan po neprimernih in žaljivih tvitih, je po devetih mesecih ponovno prevzel vodenje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Na novinarski konferenci je predstavil prve aktivnosti, tudi kadrovske, in načrte, med katerimi v ospredje postavlja možnost gradnje nove bolnišnice. Kandidata za v. d. strokovnega direktorja že ima. O zapisih, ki so ga pred meseci odnesli z mesta direktorja, pa pove, da dogajanje obžaluje.

Janez Lavre je z mesta direktorja slovenjgraške bolnišnice odstopil lani spomladi, potem ko se je znašel pod plazom kritik zaradi spornih tvitov. V njih je omenjal morebitno okužbo določenih posameznikov z novim koronavirusom in jo povezal z odločanjem o tem, kdo (ne) bo deležen zdravljenja z ventilatorjem. PREBERI ŠE Direktor slovenjgraške bolnišnice neprimerne in žaljive tvite pripisal stresu Lavre se je za zapise sicer opravičil in danes ob novinarskih vprašanjih ponovil, da dogajanje obžaluje. "Sem človek sodelovanja, ne izključevanja. Želim sodelovati z vsemi tistimi, ki želijo sodelovati z mano,"je dejal in dodal, da se, če ne bi imel podpore zaposlenih, lokalne skupnosti in nenazadnje ustanovitelja, za vnovično kandidaturo ne bi odločil. Po imenovanju na seji sveta zavoda 12. januarja letos je minuli četrtek z imenovanjem Lavreta za direktorja soglašala tudi vlada. Lavre je tako v petek podpisal pogodbo in prevzel posle, danes pa aktivnosti in načrte predstavil javnosti. Med kadrovskimi zadevami je povedal, da je za v. d. pomočnice direktorja za področje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe imenoval Jeleno Čubra, ki je nasledila Bojana Krznarja. Ta je namreč po Lavretovih besedah izrazil željo po umiku s položaja. Izbral je tudi, kot kaže, kandidata za v. d. strokovnega direktorja bolnišnice, potem ko je odhod z mesta strokovne direktorice ob Lavretovem imenovanju napovedala Jana Makuc, ki je kot razlog navedla izgubo zaupanja. Lavre imena kandidata za ta položaj danes ni razkril, je pa povedal, da gre za strokovnjaka (ali strokovnjakinjo), zaposlenega v bolnišnici. icon-expand Janez Lavre FOTO: Bobo Po Lavretovih besedah bo redna seja sveta bolnišnice 11. februarja, ko bo Makučeva tudi formalno razrešena in bo imenovan nov v. d. strokovnega direktorja. Ker z odstopom strokovne direktorice prenehajo tudi funkcije vseh 17 predstojnikov v bolnišnici, je Lavre že začel tudi pogovore s predstojniki, ki jim bo, kot je dejal danes, ponudil možnost nadaljnjega sodelovanja. Makučeva je bila tudi na čelu bolnišničnega kriznega štaba za obvladovanje covida-19. Po njenem odhodu je Lavre za vodenje štaba imenoval zdravnico Metko Epšek Lenart. Število bolnikov s covidom-19 v bolnišnici že nekaj časa pada in danes jih tam zdravijo 16, še trije pa potrebujejo intenzivno nego. Lavre je podrobneje predstavil tudi investicijske načrte, ki jih je vključil v predstavitvi kandidatur za direktorja na zadnjih dveh razpisih. Na razpisu septembra lani namreč ni prejel zadostne podpore članov sveta zavoda, ob vnovičnem razpisu decembra lani pa je prejel zadosti glasov. Pred tem je sicer vlada v svetu zavoda zamenjala enega od predstavnikov ustanovitelja. Ob aktualnih naložbah v novo opremo bolnišnice Lavre v ospredje za prihodnost postavlja možnost gradnje nove bolnišnice na drugi lokaciji v slovenjgraški občini, in sicer v bližini prihodnje hitre ceste na severni strani Graške gore. Možnost financiranja gradnje vidi v državnih in evropskih sredstvih, odločitev pristojnih na državni ravni v zvezi s tem pa pričakuje v prihodnjih dveh mesecih. Če bo ta pozitivna, bi se gradnja po Lavretovih besedah lahko začela v letu 2023. V novo bolnišnico za akutne obravnave bi umestili tudi urgentni center, vse ostale dejavnosti pa bi ostale na lokaciji zdajšnje bolnišnice. Vrednost naložbe ocenjuje na od 250 do 300 milijonov evrov. Če načrti ne bodo izvedljivi, pa se bo Lavre zavzemal za porušenje starega kirurškega bloka bolnišnice in gradnjo novega. icon-expand