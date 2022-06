Lazar in Šteblajeva nista več izvršna direktorja DUTB, namesto njiju Križaj in Pfeifer

Namen preoblikovanja izvršnega vodstva je učinkovita izvedba aktivnosti za prenehanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) s koncem leta in prenos preostalih dejavnosti in premoženja na Slovenski državni holding kot njenega pravnega naslednika, so sporočili iz t. i. slabe banke. Zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank namreč določa, da DUTB 31. decembra 2022 preneha obstajati, lahko pa ne glede na to določilo vlada predlaga DZ ukinitev DUTB tudi prej, če DUTB proda več kot 75 odstotkov prevzetih obveznosti.

Mitja Križaj ima sicer več kot 20 let vodstvenih izkušenj na področjih bančništva in financ, upravljanja nepremičninskih portfeljev in naložb ter upravljanja in vodenja družb, ki se ukvarjajo z upravljanjem nestrateških in slabih naložb bank ter drugih finančnih organizacij, pojasnjujejo v DUTB.

V preteklosti je na primer deloval v okviru družbe Hypo Leasing in slabe banke Heta Asset Resolution Slovenia, ki se je ukvarjala predvsem s področjem odpravljanja slabih kreditov iz naslova nepremičnin. V letih od 2017 do 2020 je v DUTB že opravljal funkcijo neizvršnega direktorja, a ga je od tam odpoklicala prejšnja vlada Janeza Janše.

Žiga Pfeifer ima medtem 14 let izkušenj v nepremičninskem in bančnem sektorju in je podkovan na področju razvoja, vodenja in upravljanja večjih projektov. DUTB se je pridružil leta 2018 kot vodja upravljanja nepremičninskega portfelja s področja stanovanjskih nepremičnin, med drugim je dve leti opravljal funkcijo direktorja podjetja Argolina.