Drama v Gradcu, zaprli mesto, a izkazalo se je, da bombe ni

Gradec, 16. 11. 2025 15.57 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.V.
Komentarji
10

Središče avstrijskega Gradca je bilo nekaj časa zaprto zaradi lažnega obvestila o bombi. Preiskava območja, v kateri so sodelovali tudi psi iskalci, se je končala brez najdbe eksplozivne naprave, kar je prineslo olajšanje prebivalcem in obiskovalcem, poroča avstrijski Kleine Zeitung.

Avstrijska policija
Avstrijska policija FOTO: Shutterstock

Vse se je začelo danes zjutraj, ko je policija prejela anonimni telefonski klic z grožnjo z bombo. Takoj po prijavi je bilo na teren poslanih večje število policijskih sil, ki so zavarovale in popolnoma zaprle širše območje Glavnega trga.

Malo pred 14.30 je prispela tudi uradna potrditev. Policija je sporočila, da so rezultati iskanja "negativni", nakar so začeli postopno odstranjevanje blokad in odprtje trga. Policijska blokada je povzročila tudi precejšnje motnje v javnem prevozu.

Tramvajski promet je bil prekinjen, za linije 1, 4, 5, 6 in 7 pa je bil organiziran nadomestni avtobusni prevoz med ključnimi točkami, kot so Jakominiplatz, Andritz in Asperngasse. Po odpravi blokade je bila napovedana postopna normalizacija prometa in vrnitev tramvajev na redne proge, še poroča avstrijski časnik. 

bomb gradec avstrija preplah
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
16. 11. 2025 17.18
+1
Aja spet oni barvni!!! Fajonkini ljubljenčki!
ODGOVORI
1 0
PridiNaVIDMAX
16. 11. 2025 16.58
+0
Volitve naj se od sedaj naprej lahko zaradi mene tudi podpiše iz imenom in priimkom in nato naj ČISTO VSAK, ki je glasoval za levo, naj se takemu zakonsko v njegovo bajtoblok/barako naseli vsaj 10 migrantov na njegove stroše seveda. Evo pa da vas vidim heroje podmukle levosučne koliko vas bo, ki boste glasovali za golobizem,prebićilizem,resnico,pirate,levico in podobne.
ODGOVORI
2 2
prašek
16. 11. 2025 17.09
+0
Jaz sem že ponujal,da jih 10 vzamem , pa marela še ni pripeljal !!!
ODGOVORI
1 1
Tami69
16. 11. 2025 17.15
-1
V svoje socialno luknjo jih boš težko vtaknil prašek..
ODGOVORI
0 1
prašek
16. 11. 2025 17.16
+1
To bo , ja 😀😀😂😂😂
ODGOVORI
1 0
proofreader
16. 11. 2025 16.48
+2
Še dobro, drugače bi eksploziv odnesli na policijsko postajo.
ODGOVORI
2 0
YouRangMyLord
16. 11. 2025 16.27
+4
Ma dost je tega.. frau Merkl, kako lahko mirno spiš ?
ODGOVORI
5 1
St. Gallen
16. 11. 2025 16.21
+9
Vedno blizje
ODGOVORI
9 0
SDS_je_poden
16. 11. 2025 16.46
-1
A Graz je blizu Švice? Od kdaj pa to?
ODGOVORI
2 3
konc
16. 11. 2025 16.15
+2
Poslati nazaj ta zarutane, pa ne bo več skrbi glede bomb in terorističnih napadov. Ali pa, trpi dalje.
ODGOVORI
5 3
