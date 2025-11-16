Drama v Gradcu, zaprli mesto, a izkazalo se je, da bombe ni

Vse se je začelo danes zjutraj, ko je policija prejela anonimni telefonski klic z grožnjo z bombo. Takoj po prijavi je bilo na teren poslanih večje število policijskih sil, ki so zavarovale in popolnoma zaprle širše območje Glavnega trga.

Malo pred 14.30 je prispela tudi uradna potrditev. Policija je sporočila, da so rezultati iskanja "negativni", nakar so začeli postopno odstranjevanje blokad in odprtje trga. Policijska blokada je povzročila tudi precejšnje motnje v javnem prevozu.

Tramvajski promet je bil prekinjen, za linije 1, 4, 5, 6 in 7 pa je bil organiziran nadomestni avtobusni prevoz med ključnimi točkami, kot so Jakominiplatz, Andritz in Asperngasse. Po odpravi blokade je bila napovedana postopna normalizacija prometa in vrnitev tramvajev na redne proge, še poroča avstrijski časnik.