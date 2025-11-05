Lažja zamenjava vozniškega dovoljenja za tujce? Odbor prižgal zeleno luč

Pristojni odbor DZ je potrdil predlog novele zakona o voznikih, ki so ga vložili poslanci koalicije, določila pa bi, da bi lahko imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v Severni Makedoniji, BiH, Črni Gori, na Kosovu ali Srbiji, z bivališčem v Sloveniji dovoljenje za slovensko zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita. Opozicija je predlogu nasprotovala, a člani koalicije so poudarili, da ti vozniki z vozniškim dovoljenjem že sicer vozijo po naših cestah kot turisti ali poklicno ter da v teh primerih pomislekov o varnosti ni.

Novela bi glede na predlog z novim členom določila, da lahko imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano v Severni Makedoniji, BiH, Črni Gori, na Kosovu ali Srbiji in ima običajno prebivališče v Sloveniji, brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje najkasneje eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji.

Vozniško dovoljenje FOTO: Shutterstock icon-expand

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je z glasovi koalicije po opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ sprejel dopolnilo, da bodo morali ti vozniki predložiti dokazilo o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo. Po prvotnem predlogu bi se lahko dovoljenje zamenjalo tudi brez predložitve tega dokazila.

Nelogična in nepravična ureditev?

Kot je dejala prvopodpisana pod predlog Sandra Gazinkovski (Svoboda), sedanja ureditev, po kateri morajo ti vozniki opraviti praktični izpit in predložiti novo zdravniško potrdilo, ni logična in ni pravična. "Na eni strani imamo delavce, ki so pogosto vozniki z dolgoletnimi izkušnjami, na drugi strani pa delodajalce, ki nujno potrebujejo šoferje, dostavljavce, gradbene delavce, bolničarje in trgovce ter ne morejo razumeti, zakaj morajo njihovi zaposleni še enkrat dokazovati, da znajo voziti," je dejala. Celoten postopek traja več tednov ali mesecev in povzroča nepotrebne stroške. Treba je zmanjšati administrativne obremenitve tako za posameznike kot za upravne organe, je dodala. Po njenih besedah imajo podobno ureditev številne države EU. Hrvaška na primer omogoča menjavo vozniških dovoljenj iz tretjih držav brez ponovnega izpita, Nemčija ima sistem medsebojnih priznanj, Estonija in Finska omogočata menjavo brez dodatnih zahtev.

Zakonodajno-pravna služba DZ je med drugim opozorila, da za ostale tretje države veljata pogoja predložitve zdravniškega potrdila in opravljanja praktičnega dela izpita (pri slednjem sta izjemi za države, ki imajo primerljive standarde na področju pridobivanja vozniških dovoljenj, določi pa jih minister, ter za poklicne voznike, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo) in v predlogu ni navedenih razlogov, zakaj bi veljale izjeme za navedene države. Uveljavitev predloga bi lahko pomenila kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom, je menila.

V opoziciji ostro proti predlogu: 'Ljubezen do bivših bratov pač ni dovolj'

"Zaupam vsem avtošolam v Sloveniji, težko pa me boste prepričali, da zaupamo tam neki avtošoli na Kosovu," je dejal Bojan Podkrajšek (SDS). Izpostavil je, da spoštuje vse ljudi, da pa bi lahko bila ob uveljavitvi predloga ogrožena varnost slovenskih državljanov, poleg tega bi šlo za nezaupnico slovenski prometni stroki. Pozval je k umiku predloga iz obravnave. Zvonko Černač (SDS) meni, da Slovenija ne more podeliti veljavne listine v skladu s pravili EU nekomu, ki prihaja iz države, ki ni članica EU, ter ocenil, da gre za lobistični zakon.

Voznik tovornjaka FOTO: Shutterstock icon-expand

"Ljubezen do bivših bratov pač ni dovolj," pa je dejal Janez Žakelj (NSi) ter izpostavil opozorila glede enakosti pred zakonom in spoštovanja načela vzajemnosti priznavanja dovoljenj. Pogrešal je analizo posledic ukrepa na prometno varnost. Tudi pristojna komisija državnega sveta je ocenila, da lahko spremembe ogrozijo varnost v cestnem prometu ter da bi bila ureditev neenakopravna in selektivna, saj bi privilegirala državljane le nekaterih tretjih držav.

'Bi radi uvedli ksenofobni evro?'