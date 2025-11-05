Svetli način
Slovenija

Lažja zamenjava vozniškega dovoljenja za tujce? Odbor prižgal zeleno luč

Ljubljana, 05. 11. 2025 12.26 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.P.
Komentarji
4

Pristojni odbor DZ je potrdil predlog novele zakona o voznikih, ki so ga vložili poslanci koalicije, določila pa bi, da bi lahko imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v Severni Makedoniji, BiH, Črni Gori, na Kosovu ali Srbiji, z bivališčem v Sloveniji dovoljenje za slovensko zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita. Opozicija je predlogu nasprotovala, a člani koalicije so poudarili, da ti vozniki z vozniškim dovoljenjem že sicer vozijo po naših cestah kot turisti ali poklicno ter da v teh primerih pomislekov o varnosti ni.

Novela bi glede na predlog z novim členom določila, da lahko imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano v Severni Makedoniji, BiH, Črni Gori, na Kosovu ali Srbiji in ima običajno prebivališče v Sloveniji, brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje najkasneje eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji.

Vozniško dovoljenje
Vozniško dovoljenje FOTO: Shutterstock

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je z glasovi koalicije po opozorilih zakonodajno-pravne službe DZ sprejel dopolnilo, da bodo morali ti vozniki predložiti dokazilo o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo. Po prvotnem predlogu bi se lahko dovoljenje zamenjalo tudi brez predložitve tega dokazila.

Nelogična in nepravična ureditev?

Kot je dejala prvopodpisana pod predlog Sandra Gazinkovski (Svoboda), sedanja ureditev, po kateri morajo ti vozniki opraviti praktični izpit in predložiti novo zdravniško potrdilo, ni logična in ni pravična.

"Na eni strani imamo delavce, ki so pogosto vozniki z dolgoletnimi izkušnjami, na drugi strani pa delodajalce, ki nujno potrebujejo šoferje, dostavljavce, gradbene delavce, bolničarje in trgovce ter ne morejo razumeti, zakaj morajo njihovi zaposleni še enkrat dokazovati, da znajo voziti," je dejala.

Celoten postopek traja več tednov ali mesecev in povzroča nepotrebne stroške. Treba je zmanjšati administrativne obremenitve tako za posameznike kot za upravne organe, je dodala.

Po njenih besedah imajo podobno ureditev številne države EU. Hrvaška na primer omogoča menjavo vozniških dovoljenj iz tretjih držav brez ponovnega izpita, Nemčija ima sistem medsebojnih priznanj, Estonija in Finska omogočata menjavo brez dodatnih zahtev.

Preberi še Bruselj predlaga enotno digitalno vozniško dovoljenje za vso EU

Zakonodajno-pravna služba DZ je med drugim opozorila, da za ostale tretje države veljata pogoja predložitve zdravniškega potrdila in opravljanja praktičnega dela izpita (pri slednjem sta izjemi za države, ki imajo primerljive standarde na področju pridobivanja vozniških dovoljenj, določi pa jih minister, ter za poklicne voznike, ki imajo dokazilo o strokovni usposobljenosti za vožnjo) in v predlogu ni navedenih razlogov, zakaj bi veljale izjeme za navedene države. Uveljavitev predloga bi lahko pomenila kršitev ustavnega načela enakosti pred zakonom, je menila.

V opoziciji ostro proti predlogu: 'Ljubezen do bivših bratov pač ni dovolj'

"Zaupam vsem avtošolam v Sloveniji, težko pa me boste prepričali, da zaupamo tam neki avtošoli na Kosovu," je dejal Bojan Podkrajšek (SDS). Izpostavil je, da spoštuje vse ljudi, da pa bi lahko bila ob uveljavitvi predloga ogrožena varnost slovenskih državljanov, poleg tega bi šlo za nezaupnico slovenski prometni stroki. Pozval je k umiku predloga iz obravnave.

Zvonko Černač (SDS) meni, da Slovenija ne more podeliti veljavne listine v skladu s pravili EU nekomu, ki prihaja iz države, ki ni članica EU, ter ocenil, da gre za lobistični zakon.

Voznik tovornjaka
Voznik tovornjaka FOTO: Shutterstock

"Ljubezen do bivših bratov pač ni dovolj," pa je dejal Janez Žakelj (NSi) ter izpostavil opozorila glede enakosti pred zakonom in spoštovanja načela vzajemnosti priznavanja dovoljenj. Pogrešal je analizo posledic ukrepa na prometno varnost.

Tudi pristojna komisija državnega sveta je ocenila, da lahko spremembe ogrozijo varnost v cestnem prometu ter da bi bila ureditev neenakopravna in selektivna, saj bi privilegirala državljane le nekaterih tretjih držav.

'Bi radi uvedli ksenofobni evro?'

Miroslav Gregorič (Svoboda), ki se tako kot poslanka Svobode Lena Grgurevič pod predlog novele ni podpisal, se je vprašal, zakaj izjema ne bi veljala tudi za državljane katerih drugih tretjih držav, kot so Albanija, Moldavija, Ukrajina, Turčija, veliko je delavcev tudi iz Nepala in Filipinov, oz. zakaj država ne bi sklenila dvostranskih sporazumov za vzajemno priznavanje dovoljenj.

Gazinkovskijeva je zavrnila opozorila glede varnosti v prometu, saj da ti vozniki imajo vozniško dovoljenje in znajo voziti, poleg tega številni tujci vozijo po Sloveniji poklicno ali kot turisti, pa se takrat o prometni varnosti ne dvomi.

Tudi Nataša Sukič (Levica) je izpostavila, da takrat, ko ti vozniki vozijo v tranzitu po istih predpisih, pa ni težave. "Ali bi radi uvedli ksenofobni evro?" je opoziciji očitala, da želi služiti na ljudeh, ki so že opravili izpite in vozijo po mednarodno veljavnih predpisih.

vozniško dovoljenje tujci balkan delavci vozniki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SkrajnoDesni
05. 11. 2025 13.32
Mogoče bi mogla stroka vprašat kakšnega ocenjevalca izpitov kaj si misli o tem.... Kar sem jaz izvedel je, da šoferji iz Kosova in Bosne nimajo pojma o vožnji in predpisih. To bo smrti še in še na cestah
ODGOVORI
0 0
Slovenski_državljan
05. 11. 2025 13.22
+1
Kosovo, bosna??? Pa vi ste cist izgubili kompas. Itak nas ubijajo na cestah, zdaj jim se dodatno olajsajte.
ODGOVORI
1 0
vicente
05. 11. 2025 12.55
nelogično je da ko se ti preseliš npr v ZDA in ti v sloveniji preteče veljavnost ga slovenska država ne podaljša ker četudi si ga opravljal v sloveniji si sedaj prebivalec druge države in moraš ponovno opravit izpit v drugi državi
ODGOVORI
0 0
modelx
05. 11. 2025 13.07
-1
če se preseliš v srugo državo, ostani tam. če se preseliš iz slovenije, potem bi takim morale prenehati slo državljanske pravice - to je moje mneje, ker če ti v slo ni ok, pojdi, ampak tam ostani
ODGOVORI
0 1
