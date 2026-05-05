Lažje do odgovorov: pediatri postavili spletno stran za starše

Razvila se je nova spletna stran z enotnimi priporočili združene slovenske pediatrične stroke, na kateri lahko starši na enostaven način dostopajo do strokovnih vsebin o tem, kako ukrepati ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov.

"Glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije," pojasnjuje dr. Denis Baš, predsednik Sekcije za primarno pediatrijo ZZP.

"Kot pacient vem, da si zapomniš le manjši del stvari, ki ti jih povedo v ambulanti. In zato je zelo pomembno, da so verodostojne, jasne, razumljive informacije v bistvu zbrane na enem mestu," dodaja dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

S priporočili želijo zmanjšati stisko ob bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov, ki pogosto ponujajo netočne odgovore, kar negotovost še povečuje.

"Umetna inteligenca je lahko seveda v neko pomoč nekomu, ki pozna stvari, medtem ko je nekemu laiku lahko v veliko škodo. In to se opaža povsod po svetu," opozarja Baš.