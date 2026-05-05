Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lažje do odgovorov: pediatri postavili spletno stran za starše

Ljubljana, 05. 05. 2026 20.07 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
thumbnail

Kje poiskati informacije o bolezni, ko vaš otrok zboli? So odgovori, ki jih ponuja umetna inteligenca, res verodostojni? Slovenski pediatri so postavili spletno stran, ki staršem prinaša preverjene informacije: kako prepoznati težave, kako ukrepati, ko njihovi malčki zbolijo in kdaj je nujno obiskati zdravnika. Ob tem pa poudarjajo, da priporočila ne nadomeščajo pregleda.

Razvila se je nova spletna stran z enotnimi priporočili združene slovenske pediatrične stroke, na kateri lahko starši na enostaven način dostopajo do strokovnih vsebin o tem, kako ukrepati ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov.

"Glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije," pojasnjuje dr. Denis Baš, predsednik Sekcije za primarno pediatrijo ZZP.

"Kot pacient vem, da si zapomniš le manjši del stvari, ki ti jih povedo v ambulanti. In zato je zelo pomembno, da so verodostojne, jasne, razumljive informacije v bistvu zbrane na enem mestu," dodaja dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

S priporočili želijo zmanjšati stisko ob bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov, ki pogosto ponujajo netočne odgovore, kar negotovost še povečuje.

"Umetna inteligenca je lahko seveda v neko pomoč nekomu, ki pozna stvari, medtem ko je nekemu laiku lahko v veliko škodo. In to se opaža povsod po svetu," opozarja Baš.

Pediater
Pediater
FOTO: Shutterstock

Predsednik Združenja za pediatrijo SZD dr. Peter Najdenov je prepričan, da bodo na ta način odgnali tudi kakšne strahove in mogoče olajšali delo primarnemu pediatru ter tudi zdravnikom v bolnišnicah.

Približno 60 strokovnjakov pediatrije je več kot eno leto v svojem prostem času pripravljalo strokovne vsebine. "Recimo atopijski dermatitis je ena od stvari, s katerimi ima ena petina otrok, mlajših od pet let, težave. Je potem napisano o sami bolezni, kako prepoznamo, kako ravnamo," razlaga Baš.

Pediatri poudarjajo, da priporočila niso namenjena samozdravljenju in da ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku. V prihodnjih dneh bodo za lažji dostop po zdravstvenih ustanovah delili kartončke s kodo QR, vsebine pa so že dostopne tudi na spletu.

spletna stran zdravniki bolezen pediatri

Promet po zoženih pasovih: varnostna razdalja in prilagojena hitrost

Svoboda prijavila Mahniča, ki odgovarja: Kodeksa nisem podpisal

24ur.com Slovenski študenti medicine s pediatri razvili aplikacijo Moj otrok
Bibaleze.si Prebavne motnje pri otroku: vzroki, znaki in pomoč
Bibaleze.si Nova študija: ne orodja, starši pogosto prvi zaznajo hudo bolezen pri otroku
24ur.com Po zdravstvene nasvete na splet: 'Zaradi enostavnih težav postanejo preplašeni'
24ur.com Kako je mogoče, da je triletni fantek na pediatriji večinoma brez spremstva staršev?
24ur.com 'Eden na drugega prelagajo odgovornost, otrok pa bi pomoč potreboval takoj'
24ur.com Se kdaj sprašujete, kako visok bo vaš otrok, ko odraste?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HuffyPuffy
05. 05. 2026 21.46
a je tako tezko napisal url?
Odgovori
0 0
Betuul
05. 05. 2026 21.31
Nekdaj je veljalo pravilo:”ko še ni bilo termometrov vseh vrst ipd; pa tudi zdravnik ne tako blizu!” Da , ko je otrok preveč miren in tih je gvišno bolan ali zbolel ali obolel??!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
Romeo Beckham zablestel na Met Gali, brat Brooklyn ostal doma
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo vse
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
Živila, ki jih ne bi smeli jesti po 40. letu
cekin
Portal
Pozabili ste prijaviti avto državi? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Kmetija
Podivjani pes
Podivjani pes
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696