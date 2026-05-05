Lažje do odgovorov: pediatri postavili spletno stran za starše

Razvila se je nova spletna stran z enotnimi priporočili združene slovenske pediatrične stroke, na kateri lahko starši na enostaven način dostopajo do strokovnih vsebin o tem, kako ukrepati ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov.
"Glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije," pojasnjuje dr. Denis Baš, predsednik Sekcije za primarno pediatrijo ZZP.
"Kot pacient vem, da si zapomniš le manjši del stvari, ki ti jih povedo v ambulanti. In zato je zelo pomembno, da so verodostojne, jasne, razumljive informacije v bistvu zbrane na enem mestu," dodaja dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana.
S priporočili želijo zmanjšati stisko ob bolezni otroka, saj starši vse pogosteje informacije o zdravstvenem stanju iščejo s pomočjo umetne inteligence in spletnih klepetalnikov, ki pogosto ponujajo netočne odgovore, kar negotovost še povečuje.
"Umetna inteligenca je lahko seveda v neko pomoč nekomu, ki pozna stvari, medtem ko je nekemu laiku lahko v veliko škodo. In to se opaža povsod po svetu," opozarja Baš.
Predsednik Združenja za pediatrijo SZD dr. Peter Najdenov je prepričan, da bodo na ta način odgnali tudi kakšne strahove in mogoče olajšali delo primarnemu pediatru ter tudi zdravnikom v bolnišnicah.
Približno 60 strokovnjakov pediatrije je več kot eno leto v svojem prostem času pripravljalo strokovne vsebine. "Recimo atopijski dermatitis je ena od stvari, s katerimi ima ena petina otrok, mlajših od pet let, težave. Je potem napisano o sami bolezni, kako prepoznamo, kako ravnamo," razlaga Baš.
Pediatri poudarjajo, da priporočila niso namenjena samozdravljenju in da ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku. V prihodnjih dneh bodo za lažji dostop po zdravstvenih ustanovah delili kartončke s kodo QR, vsebine pa so že dostopne tudi na spletu.
