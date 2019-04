Lažje iskanje zaposlitve z brezplačno mobilno aplikacijo GO4 Jobs

Iskanje zaposlitve je z uporabo aplikacije GO4 Jobs lažje, saj združuje vse zaposlitvene oglase v eno aplikacijo in pomaga delodajalcem pospešiti pridobitev novega kadra.

Brezplačna mobilna aplikacija GO4 Jobs

Vsakemu od nas se je na določeni točki v življenju zgodilo, da se je znašel v vlogi iskalca zaposlitve. Naj bo to prva zaposlitev, menjava službe ali pridružitev trgu dela po obdobju brezposelnosti. Se še spomnite, kaj to pomeni, kajne? V želji, da najdemo čim več zase primernih prostih delovnih mest, brskamo po številnih zaposlitvenih portalih, obiskujemo Zavod RS za zaposlovanje, kontaktiramo agencije za zaposlovanje, skratka, skušamo najti načine kako priti do nove zaposlitve. Celoten postopek je precej dolgotrajen in iskanje zaposlitve postane precej zapleteno. Na strani delodajalcev ravno tako prihaja do težav, saj je v današnjem času na voljo neskončno komunikacijskih kanalov, preko katerih lahko oddajo zaposlitvene oglase. Tukaj govorimo seveda o socialnih omrežjih, kot so Facebook, LinkedIn, različnih zaposlitvenih portalih in kadrovskih agencijah. Pri tem so delodajalci lahko precej zmedeni, saj niso vsi mediji enako primerni za objavljanje različnih specifičnih prostih delovnih mest. Potrebno je izbrati medij, ki bo dosegel čim večje število posameznikov znotraj iskane dejavnosti.

Brezplačna mobilna aplikacija GO4 Jobs

Iz želje pomagati iskalcem zaposlitve, da do delovnih mest pridejo čim hitreje in enostavneje, ter pomagati delodajalcem doseči čim več deloiskalcev, se je razvila ideja o mobilni aplikaciji GO4 Jobs. GO4 Jobs je prva mobilna aplikacija v Sloveniji, ki jo je izdalo slovensko start-up podjetje GO4jobs d.o.o. in na enem mestu združuje zaposlitvene oglase iz vse več različnih virov. To ni še en zaposlitveni portal ali agencija za posredovanje delovne sile, temveč dodaten medij, s katerim delodajalci lahko dosežejo več kandidatov, iskalci dela pa na enem mestu vidijo oglase različnih oglaševalcev in tako skrajšajo čas, potreben za iskanje in pregledovanje zaposlitvenih oglasov. Prednost tega, da so zaposlitveni oglasi združeni v mobilno aplikacijo je, da so le-ti še bolj vidni, saj je informacijska osveščenost velika in še narašča, predvsem pa je to priročno za mlajše iskalce, ki mobilne telefone uporabljajo za svoje vsakdanje potrebe. Uporabniki trenutno lahko pregledujejo že med več kot 3.000 oglasi, podjetje pa se nenehno trudi s pridobivanjem novih partnerjev in stremi k temu, da bodo v aplikaciji združeni čisto vsi zaposlitveni oglasi, ki so na voljo v Sloveniji. Aplikacija GO4 Jobs je uporabnikom na voljo tako za Android kot Apple naprave.

Brezplačna mobilna aplikacija GO4 Jobs