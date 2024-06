'To, da sem Rom, me je močno zaznamovalo v več pogledih'

Da posameznega primera ne moremo in ne smemo posplošiti na vse romske otroke, dokazuje Sandi Horvat, 38-letni Rom, ki je magister medkulturnega menedžmenta, urednik, radijski in TV voditelj. Sam se je dolga leta soočal s predsodki in stereotipi ter se sramoval svojega porekla, vendar je kmalu spoznal, da je edina prava pot pot izobrazbe. To spoznanje poskuša deliti naprej tudi na svojih motivacijskih delavnicah, ki jih ima po državi. Med drugim je glavno sporočilo to, da je za sožitje romske skupnosti in lokalnega prebivalstva pomembno, da se vsi poleg pravic učimo tudi dolžnosti in da moramo pravila vsi spoštovati.