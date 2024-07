Lažna avtovleka na slovenskih avtocestah

"Voznik avtovleke oškodovanca prepriča, da je bil poslan v reševanje njegove situacije, in ga povpraša, ali potrebuje pomoč ter ali je klical na pomoč. Seveda tujec, ki je nevešč glede prevare v Sloveniji, situacijo razume kot da je to ta pomoč, ki je bila poslana," pa komentira Davorin Smodiš , v. d. generalnega sekretarja AMZS. A za prijazno pomočjo stoji prevarant, opozarja Smodiš: "Vozilo odpelje na določeno lokacijo, iz katere pa voznik vozilo zelo težko odpelje ven. Zneski se nato vedno višajo v višave in postanejo nerazumni."

Žrtve so večinoma turisti, o primerih zlorab na slovenskih cestah so namreč poročali celo tuji mediji, in sicer avstrijski in pa tudi romunska Prima TV, ki je situacijo opisala tako: "Na stotine romunskih voznikov je postalo žrtev zelo uspešne prevare v Sloveniji." Smodiš na to dodaja: "V pogovoru z veleposlanikom republike Romunije je bila podana informacija, da naj bi nekateri zneski segali preko pet tisoč evrov. V večini primerov vozniki ostanejo brez vozila in nimajo denarja, da bi poravnali to kupnino."

In kaj lahko vozniki sploh naredijo in komu zaupajo odvoz vozil? Policija svetuje, naj vozniki preko klicnega centra preverijo, ali je avtovleka res prava. DARS bo lahko napotil tudi nadzornike, ki so upravičeni preverjati in izrekati kazni. Bodo pa javnost, med drugim turiste, obveščali tudi z letaki. "Vsak voznik mora preveriti, ali je vozilo, ki je prišlo na kraj okvare, pravilno vozilo in ali ima delovni nalog za pomoč ter ali ta voznik, ki je poslan, pozna stranko," zaključi Smodiš.

Sicer so lani žalski policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali eno kazensko ovadbo in dve poročili. Nekaj prijav pa so policisti prejeli tudi letos.