Lažna elektronska sporočila v imenu Policije in Europola: 'Ne odgovarjajte'

Kot pojasnjujejo, želijo pošiljatelji pri spletni goljufi z uporabo imen in simbolov javnih institucij vzpodbuditi strah in s tem večji odziv prejemnikov, z namenom vzpostavitve kontakta ter v nadaljevanju tudi finančnega oškodovanja.

"Gre za lažno sporočilo, ki s slovensko policijo in Europolom nima nobene povezave. Spletni goljufi ga po metodi t. i. ribarjenja (phishing) pošiljajo na večje število e-naslovov," poudarjajo na Policiji, kjer dodajajo, da so tovrstna elektronska sporočila v zadnjem obdobju zelo pogosta.

Na dopisu, ki so ga prek elektronskega sporočila prejeli nekateri, sta omenjena Europol in slovenska policija, kot podpisnik pa je lažno naveden generalni direktor Policije. V elektronskem sporočilu, na katerega opozarja Policija, pošiljatelj od prejemnika želi povratno informacijo v roku 48 ur.

Konec leta 2021 so se tovrstna nekoliko bolj formalna sporočila v imenu različnih institucij (Policije, Žandarmerije, sodstva) začela širiti v Franciji in v Belgiji. V angleščini so tovrstna sporočila dobila poimenovanje "Summon To Court For Pedophilia" (Sodni poziv zaradi pedofilije). Goljufi so začeli hitro širiti krog potencialnih žrtev, podobna sporočila pa so se tako kmalu pojavila tudi v drugih državah.

"Slovensko različico lažnih obvestil smo prvič zasledili maja 2022. Vsake toliko se pojavi nova variacija sporočil, ki se od prejšnjih običajno razlikuje v grafični podobi dopisa in imenu podpisnika – vsakič se goljufi potrudijo in poiščejo ime aktualnega generalnega direktorja Policije," opozarjajo na portalu Varni na internetu.

Takšna elektronska sporočila so poslana na veliko število naključnih naslovov, cilj goljufov pa je najti nekaj posameznikov, ki jih bodo navedbe dovolj prestrašile, da bodo sporočilo vzeli za legitimno in odgovorili nanj, čeprav so vse navedbe povsem izmišljene, sporočilo pa se lahko obravnava kot vsako drugo neželeno pošto.