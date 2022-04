Lažna novica in zloraba podobe 24ur.com

Opozarjamo, da takšnega članka nismo objavili, nato pa umaknili, temveč gre pri spodnji fotografiji za lažno novico, ki zlorablja podobo naše spletne strani. Vse bralke in bralce pa pozivamo, naj bodo pozorni pri širjenju lažnih novic na družbenih omrežjih.

Številna pravila, ki poskrbijo, da je delo medijev profesionalno in verodostojno, na družbenih omrežjih žal ne veljajo. Na svojem spletnem portalu smo tako že večkrat opozarjali na lažne nagradne igre, ukradene podobe in imena, ki jim ljudje verjamejo.

Mediji in institucije se s pojavom lažnih novic borimo že od začetka. A od pojava do izbrisa novice lahko mine kar nekaj ur, v tem času pa lahko nastanejo strah, nelagodje in tudi panika. Takšna dejanja obravnava tudi kazenski zakonik, Policija pa se na prijave odziva resno.

Cilj posameznikov, ki to počnejo, je zgolj enostranski: lastna korist, ki je lahko denarna, lahko pa gre preprosto za uživanje v gledanju posledic, ki jih je njihovo dejanje povzročilo. Tako ljudi dnevno zastrašujejo zaradi "posledic" cepiv, tajnega mikročipiranja, premikov vojsk in številnih drugih novic, ki bi jim pogojno lahko verjeli. V 99,9 odstotka pa gre za laž.

A kako prepoznati lažno novico? Največkrat lahko že na prvi pogled vidite, da gre za nenavadno vizualno podobno, drugačne črke, nenavadne besede in nelogične stavke. Če posumite, da je to "predobro/preslabo", da bi bilo res, je zelo verjetno, da imate prav. V tem primeru morate narediti drugi korak in preveriti, kje je novica nastala.

Pri današnji lažni novici je to bilo enostavno: na naši strani 24ur.com te novice ni bilo. Nekateri prevaranti bodo novico, ki ima ukradeno podobo, objavili tudi na začasnem URL-naslovu, ki ni pravi ali varen. To zlahka preverite: ko odprete stran 24ur.com, mora biti poleg naslova 24ur.com v polju URL še ikona, ki kaže, da je stran varna (najpogosteje je to zaklenjena ključavnica). Vsak drugačen naslov bo lažen.

Če ste še vedno v negotovosti, nam lahko tudi pišete na Facebook ali elektronski naslov 24ur.com@pop-tv.si. Vaše sporočilo bomo prebrali v čim krajšem času in odgovorili nanj.