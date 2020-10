Lažna novica o Luki Dončiću, ki je ukradla podobo naše spletne strani

Spletni goljufi v članku "POSEBNO POROČILO: Najnovejša Investicija Luke Dončića Je Prestrašila Vlado In Velike Banke" bralca nagovarjajo k vlaganju v kriptovalute, izpostavljajo uspešne zgodbe znanih ljudi, s številkami predstavijo bogat zaslužek, ki ga lahko dosežete že v nekaj minutah in pozivajo k nezaupanju v banke. Da bi zgodba zgledala še bolj verodostojna so avtorji uporabili tudi pričevanje Lovra, slehernega državljana, ki je s kriptovalutami evre na svojem računu kopičil iz dneva v dan. S klikom na katerokoli področje na novici vas goljufi preusmerijo na domnevno spletno stran trgovca s kriptovalutami The Bitcoin Code, kjer pustite svoje podatke, ki storilcem omogočajo dostop do osebnih podatkov, lahko pride tudi do kraje vašega denarja.