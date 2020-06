Lažna novica o zapiranju mej. Zloraba podobe 24ur.com in STA

Na družbenih omrežjih številna pravila, ki poskrbijo, da je delo medijev profesionalno in verodostojno, ne delujejo. Na našem portalu smo večkrat opozarjali na lažne nagradne igre, ukradene podobe in imena, ki jim ljudje verjamejo.

Takoj, ko smo v uredništvu 24ur.com dobili informaciji o širjenju lažnega posnetka zaslona smo ukrepali in kontaktirali pristojne. Opozarjamo, da gre za lažno novico, ki zlorablja podobo naše spletne strani. Vse bralke in bralce pa pozivamo, naj bodo pozorni pri širjenju lažnih novic, ki se širijo po družbenih omrežjih.

Cilj posameznikov, ki to počnejo, je zgolj enostranski: lastna korist, naj bo to denarna, ali pa enostavno uživanje v gledanju posledic, ki jih je njihovo dejanje povzročilo. Tako dnevno ljudi zastrašujejo zaradi "posledic" cepiv, tajnega mikročipiranja, premikov vojska in številnih drugih novic, ki bi jim pogojno lahko verjeli. So pa v 99.9 odstotkih laž.

Mediji in institucije se s pojavom lažnih novic borimo že od samega začetka. A od pojava do izbrisa novice lahko mine kar nekaj ur, v tem času pa se lahko povzroči strah, nelagodje in tudi panika. Takšna dejanja naslavlja tudi kazenski zakonik, policija pa se na prijave odziva resno.