Slovenija

Lažna patronažna sestra na območju Celja: prodaja različne izdelke

Celje , 10. 02. 2026 18.09 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Sterejša oseba, denar

Iz celjskega zdravstvenega doma so sporočili, da se na terenu pojavlja neznana oseba, ki se lažno predstavlja kot njihova patronažna medicinska sestra. Po doslej zbranih informacijah pod pretvezo izvajanja zdravstvenih storitev, kot je na primer merjenje krvnega tlaka, vstopa v domove občanov, pri tem pa naj bi skušala prodajati različne izdelke.

V Zdravstvenem domu Celje ob tem poudarjajo, da njihove patronažne medicinske sestre na domu nikoli ne prodajajo izdelkov ali storitev, zato občanom svetujejo, da takšne osebe, če ta nima ustrezne izkaznice, se vede sumljivo ali vzbuja dvom, ne spustijo v dom in o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113.

Starejši in denar
Starejši in denar
FOTO: Adobe Stock

Kot še opozarjajo, ima vsaka zaposlena oseba Zdravstvenega doma Celje uradno službeno izkaznico s fotografijo in logotipom zavoda, zato naj občani pred vstopom v njihov dom vedno zahtevajo vpogled v izkaznico.

Občane še pozivajo, da na njihovo opozorilo posebej opozorijo tudi starejše sorodnike, sosede in znance, ki so lahko bolj izpostavljeni tovrstnim poskusom prevar.

patronažna sestra zd celje lažna patronažna sestra

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
10. 02. 2026 19.29
Opcija, ki so jo preizkusili na meni, vendar nisem nasedel. Že leta nazaj je pri glavnem vhodu pozvonil tip, ne spomnim se več, zakaj je šlo. Medtem, ko z njim parlamentiram, pozvoni pri drugih vratih, na drugi strani hiše. Pravim tipu, pardon, grem pogledat, kdo zvoni, mu zaprem in zaklenem vrata pred nosom in grem na druga vrata. Ta drugi tip je tudi nekaj nakladal in sem mu rekel, da me čaka eden pri vhodnih vratih, tudi temu zaprem in zaklenem vrata. Seveda tipa, ki je prvi zvonil, ni bilo več in tudi drugi je zginil. Mogoče jaz ne bi bil tako "pameten", če ne bi takrat bral o takem primeru, ko so človeka okradli.
Odgovori
0 0
NeXadileC
10. 02. 2026 19.06
Glede dogodka na Bavarskem Dvoru, mediji nas spet zavajajo s sklicevanjen ny občutek varnosti, a dejanske varnosti niti ne omenjajo. Vi jih pa kar konzumirajte...
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 19.32
Ne vem, če ni bil to isti kot takrat z vizirjem .. !?
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
10. 02. 2026 18.55
Modus operandi vseh teh šarlatanskih prevarantov je enak (od prodajalcev predragih prehranskih dopolnil ali krem, preko raznih čudežnih masažnih aparatov, pa do čudežnih odej): V glavnem ciljajo na starejše osebe, človeku naštejejo kup standardnih tegob, ki tarejo večino starejše populacije, kjer se človek seveda najde in ponudijo svojo čudežno rešitev. Je žal precej drago, ampak na sebi vendar ne boste šparali, je pa tudi možnost plačila na obroke...Žal izgleda, da je vse skupaj zakonito.
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
10. 02. 2026 19.04
Se kdo še spomni kosmodiska? Nekakšen steznik za oporo hrbtenici, ki naj bi čudežno reševal vse probleme s hrbtenico, v resnici pa popolnoma neučinkovit 100 x preplačan kos plastike. Zaradi agresivne TV prodaje pa se je v 90-tih letih prodal v sto tisočih komadov...Ampak vse zakonito...
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 18.45
... Pri meni notri še pride, ven pa nikoli več .. !!!
Odgovori
+4
4 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 18.28
Se moraš res predstavit kot patronažna sestra, ko nekaj prodajaš ... ?
Odgovori
+2
3 1
Veščec
10. 02. 2026 18.25
k men naj pride,če si upa.mater,bo šla po vseh štirih po luftu,pa to
Odgovori
+5
6 1
biggie33
10. 02. 2026 18.17
Najbolj žalostno je, da zdravstvena inšpekcija dobro ve, kdo to počne, pa nič ne reagirajo.. pa to niso posamezniki ampak podjetja, sramota!!
Odgovori
+7
7 0
