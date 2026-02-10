Lažna patronažna sestra na območju Celja: prodaja različne izdelke

V Zdravstvenem domu Celje ob tem poudarjajo, da njihove patronažne medicinske sestre na domu nikoli ne prodajajo izdelkov ali storitev, zato občanom svetujejo, da takšne osebe, če ta nima ustrezne izkaznice, se vede sumljivo ali vzbuja dvom, ne spustijo v dom in o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113.

Kot še opozarjajo, ima vsaka zaposlena oseba Zdravstvenega doma Celje uradno službeno izkaznico s fotografijo in logotipom zavoda, zato naj občani pred vstopom v njihov dom vedno zahtevajo vpogled v izkaznico.

Občane še pozivajo, da na njihovo opozorilo posebej opozorijo tudi starejše sorodnike, sosede in znance, ki so lahko bolj izpostavljeni tovrstnim poskusom prevar.