Lažna sporočila: pazite, komu potrdite rezervacijo

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je prejel več prijav slovenskih ponudnikov nastanitev glede varnostnega incidenta pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov. Napadalci naj bi pridobili dostop do podatkov gostov in njihovih rezervacij. "Rezervacijske storitve hrvaškega podjetja Phobs d.o.o. uporabljajo številni turistični ponudniki v širši regiji, med katerimi je tudi veliko ponudnikov nastanitev v Sloveniji. Ker gre za sistem, prek katerega se obdeluje veliko število rezervacij, so med prizadetimi tako slovenski gostje kot tuji gostje slovenskih ponudnikov namestitev," pojasnjujejo na SI-CERT. Kot dodajajo, naj bi bili po trenutno dostopnih informacijah izpostavljeni predvsem osebni in kontaktni podatki (telefonska številka) gostov ter podatki o rezervacijah, ne pa tudi podatki o plačilnih karticah.

Plačilo s kartico FOTO: Shutterstock

Opozarjajo pa, da se ukradeni podatki že uporabljajo v phishing napadih: "Napadalci poznajo ime gosta, kontaktne podatke ter podatke o rezervirani nastanitvi, zato lahko ustvarijo sporočila, ki delujejo zelo verodostojno in se nanašajo na dejansko opravljeno rezervacijo." Večina omenjenih napadov poteka preko lažnih sporočil na WhatsAppu, pričakovati pa je tudi povečano število podobnih poskusov preko drugih kanalov, kot so Viber ali SMS-sporočila. Kot pojasnjujejo pri SI-CERT, je namen takšnih sporočil kraja podatkov o plačilnih karticah pod pretvezo potrditve rezervacije, dodatnega plačila ali preverjanja podatkov. Prevara je podobna tisti, ki so jo že obravnavali pri napadih na uporabnike platforme Booking.com. Tudi tam so namreč napadalci z uporabo podatkov o dejanskih rezervacijah žrtve prepričevali v vnos podatkov plačilne kartice na lažnih spletnih straneh.

Elementi, po katerih lahko prepoznate lažna sporočila (vir: SI-CERT): - sporočilo omenja vašo dejansko rezervacijo, hotel ali termin bivanja; - pošiljatelj zahteva ponovno potrditev rezervacije; - od vas zahteva plačilo dodatnih stroškov, varščine ali doplačilo rezervacije; - vsebuje povezavo do spletne strani, ki zahteva vpis vaših podatkov, med drugim tudi podatkov plačilne kartice; - pošiljatelj vas pozove k nadaljnji komunikaciji zunaj uradne platforme za rezervacije (npr. vztrajajo, da komunicirate samo preko WhatsAppa); - sporočilo poudarja nujnost hitrega ukrepanja in v nasprotnem grozi z odpovedjo rezervacije. Če prejmete takšno sporočilo, ne vnašajte podatkov svoje plačilne kartice in ne klikajte na povezave v sporočilu.

Če niste prepričani, ali gre za legitimno sporočilo, kontaktirajte ponudnika namestitve, najbolje je, da to storite po telefonu. Če ste na lažni strani vnesli podatke bančne kartice, nemudoma kontaktirajte svojo banko. Če ste že bili oškodovani, pa nemudoma kontaktirajte banko in prijavite krajo na policiji.