Lažna zdravnica obsojena na pogojno kazen

Potem ko je na dan prišla prevara v Splošni bolnišnici Izola in Splošni bolnišnici Trbovlje, so Sever Žvegličevo ovadili zaradi kaznivega dejanja goljufije in ponarejanja. Preiskava kaznivega dejanja ponarejanja listin, ki se nanaša na zaposlitev Sever Žvegličeve v zasavski regiji, še ni končana.

Svetovalec v uradu predsednice Okrajnega sodišča v Ljubljani Igor Đukić pa je za časnik potrdil, da je sodišče izdalo kaznovalni nalog, s katerim je obdolženo Sever Žvegličevo spoznalo za krivo storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin in ji izreklo pogojno obsodbo, v kateri ji je določilo kazen pet mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

29-letno Petro Sever Žveglič , ki se je lažno predstavljala za zdravnico in medicinsko sestro in na podlagi ponarejenih dokazil dobila delo najprej v izolski, nato pa še v trboveljski bolnišnici, je sodišče obsodilo na pogojno zaporno kazen, poročata Deloin Slovenske novice.

Primer prve lažne zdravnice pri nas so razkrili v oddaji 24UR.

Direktor izolske bolnišniceRadivoj Nardinje sicer Sever Žvegličevo na podlagi fotokopije ponarejene diplome najprej zaposlil kot diplomirano medicinsko sestro od 11. maja 2015 do 31. oktobra 2016, 1. novembra 2016 pa jo je, prav tako na podlagi fotokopije ponarejene zdravniške diplome, zaposlil kot zdravnico. Do konca prakse, ki jo je opravljala na kirurgiji in pozneje še na izolski urgenci, je imela le še nekaj tednov. Odpoved je lažna zdravnica dobila 30. aprila 2017, potem ko jo je spregledal kardiolog Gorazd Plevnik.

Javnost je za afero izvedela šele februarja 2019, zato je Sever Žvegličeva svojo kariero lahko od decembra 2018 nadaljevala v trboveljski bolnišnici. Tam so zelo hitro ugotovili, da gre za slab ponaredek diplome. Direktorica Romana Martinčič Konec ji je v nekaj tednih izročila odpoved, denar, ki so ji ga izplačali, bruto 2800 evrov v mesecu in pol, od nekdanje uslužbenke zahtevajo nazaj.

V izolski bolnišnici pa so ugotovili, da jim škoda ni nastala, še poročata Deloin Slovenske novice.