Lažna zdravnica s ponarejno diplomo opravljala pripravništvo v izolski bolnišnici

"Splošna bolnišnica Izola je pri njenem delu in v njenem znanju opazila velike pomanjkljivosti," je potrdila Mojca Tušek , v.d. pomočnica direktorja za pravne zadeve v Splošni bolnišnici (SB) Izola. O tem so obvestili Zdravniško zbornico Slovenije, ki je nato preverila njeno diplomo. "Ta je nato sprejela nadaljnje postopke in kmalu odločila s sklepom, da prekinja odločbo, pripravnica pa je pri nas zaključila z delom," dodajajo.

Zdravnica, ki to nikoli ni bila. V izolski bolnišnici so razkrinkali pripravnico s ponarejeno diplomo mariborske medicinske fakultete. Mentorju je postala sumljiva zaradi neznanja.

Na Zdravniški zbornici danes pred kamero niso želeli, so nam pa v odgovoru zapisali, da so bili leta 2017 res obveščeni o tem primeru in da so takoj začeli z obnovo postopka. Ta je pokazal, da se je oseba na pripravništvo prijavila s ponarejeno diplomo domnevno mariborske Medicinske fakultete. Po neuradnih informacijah tam sploh ni študirala, naj bi pa bila medicinska sestra, ki je predhodno celo delala v Izoli. Pooblastil za posredovanje podatkov o tem, da bi že prej delala v Splošni bolnišnici Izola, tam - kot pravijo - nimajo.

Zdaj v izolski bolnišnici ne dela več - ne kot medicinska sestra, ne kot zdravnica. Na Zdravniški zbornici na vprašanje, kako zagotavljajo, da takih primerov ni več, odgovarjajo, da morajo vsi novi člani pokazati originalne listine o izobrazbi. O primeru sicer niso obvestili Ministrstva RS za zdravje in Medicinske fakultete, so ga pa prijavili policiji. Ti so nam potrdili, da v zadevi vodijo predkazenski postopek, ki je v zaključni fazi. Za kaznivo dejanje Ponarejanja listin je predpisana kazen do dveh let zapora.