Lažna zdravnica v Izoli in lažna medicinska sestra v Trbovljah sta ista oseba

Lažna medicinska sestra iz bolnišnice Trbovlje in lažna zdravnica iz izolske bolnišnice sta ista oseba. Kako je mogoče, da v Izoli, kjer je najprej delala kot administratorka, nato kot medicinska sestra in se na koncu - prek Zdravniške zbornice - prijavila celo na pripravništvo kot zdravnica, niso ugotovili, da nima niti izobrazbe medicinske sestre?

Ko so v Izoli ugotovili, da je lažna zdravnica ponaredila diplomo medicinske fakultete in jo prijavili, je srečo poskusila še v Trbovljah, spet kot medicinska sestra. Toda po mesecu dni so jo razkrinkali. A kako je mogoče, da že v Izoli niso ugotovili, da nima niti izobrazbe medicinske sestre? So sploh imeli njeno dokumentacijo?

Ponaredki so v preteklosti zaznamovali tudi nekatere javne osebe. Zadnji se je v viharju kritik zaradi domnevno kupljenega spričevala v Bosni znašel župan Miran Stanovnik, ponarejeno spričevalo pa je z obrambnega ministrstva odneslo nekdanjega poslanca Desusa, danes člana LMŠ, Ivana Simčiča. Že leta cveti tudi posel s pisanjem diplomskih in drugih nalog po naročilu.

Postavlja se vprašanje, koliko je še takšnih primerov pri nas. Šolsko ministrstvo enotne evidence o tem sicer ne vodi, na policiji pa pravijo, da so v zadnjih petih letih obravnavali 17 primerov ponarejanja listin, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let. Kako si lahko nekdo dovoli, da se brez vsakršne izobrazbe izdaja za zdravnika, se po razkritju v izolski bolnišnici ne morejo načuditi v združenju Mladi zdravniki. "Mene osebno je najbolj prizadela ali zmotila pravzaprav ta vehemenca in ta napuh, da si nekdo sploh upa stopiti pred bolnika, ki je ranljiv in da se mu predstavi kot nekdo, ki mu bo pomagal," pravi Tina Bergant iz združenja Mladi zdravniki. To po mnenju Bregantove namreč kaže na popolno nerazumevanje poklica, ki lahko že zaradi ene same napake odloča tudi med življenjem in smrtjo, pa medicine nasplošno ter nenazadnje tudi etičnih dilem. "Ta oseba je morala zelo naštudirati sistem," je prepričana Bergantova. Četudi gre za reguliran poklic, za katerega veljajo zelo stroga preverjanja, je namreč prevarantki uspelo pretentati vodstvo izolske bolnišnice in Zdravniško zbornico. Ne pa tudi mentorja Gorazda Plevnika:"Zastavil sem ji nekaj osnovnih vprašanj kot so vprašanja iz srednje ali pa mogoče osnovne šole, na katere tudi ni znala odgovoriti." Približno pol drugo leto po tem, ko so jo razkrinkali na Obali, pa je kot sestra delopoiskala v Trbovljah, kjer so jo nameravali zaposliti na intenzivnem oddelku. Sprva jim je predložila le fotokopiji diplome in dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, saj naj bi originale izgubila med selitvijo. Ko so jo kasneje nanju opomnili, se je izgovarjala, da so ji listine ukradli.

Zdravnica FOTO: Thinkstock