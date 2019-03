Lažne novice: novinarstvo pod časovnim pritiskom

Sam pojav lažnih novic ni nekaj novega. Lažne novice so bile del medijske sfere že od nekdaj, termin pa se je vzpostavil leta 2012, ko so z lažnimi novicami poimenovali politične satire. Vendar pa je ta besedna zveza v zadnjem času pridobila na svoji popularnosti. Z lažnimi novicami smo začeli imenovati vse, s čimer se ne strinjamo; trend, ki ga je morda razširil prav ameriški predsednik Donald Trump .

Težava lažnih novic se pojavi že v sami definiciji. Kaj so lažne novice? Pravzaprav bi jih lahko razvrstili v tri različne kategorije: namerne lažne novice, nenamerne lažne novice in zavajajoče lažne novice z agendo.

Politiki so se začeli posluževati besedne zveze lažne novice z namenom, da diskreditirajo svoje tekmece in organizacije, ki postavljajo njihovo delovanje pod vprašaj. Nekateri diskreditirajo resne medije kar preko socialnih omrežij. Rusija naj bi med volitvami celo financirala ustvarjanje lažnih novic, saj naj bi s tem med ljudmi povzročila kaos.

Namerne lažne novice so seveda tiste, ki so najbolj lažne in na katere najpogosteje pomislimo. So novice, ki v javnost načrtno pošljejo lažno informacijo. Najbolj prepoznavne so postale prav med ameriško predvolilno kampanjo, ko so svet presenetili naslovi, kot ta, da je papež podprl Trumpa. Novica, ki jo je v javnost poslal lažen medij, se je hitro razširila tudi na resne medije. Poraja se vprašanje – Ali lahko zaupamo vsaj resnim medijem?

Ni časa za kvalitetne novice

Živimo v svetu, kjer je hitrost pomembnejša od kvalitete. Mediji tekmujejo med seboj za doseg čim večjega občinstva, pri tem pa je pomembno tudi to, da so prvi pri objavi novic. Zaradi hitrosti, so novice izgubile na preverjanju podatkov in posledično tudi na svoji kredibilnosti.