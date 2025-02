Lažni bankirji spet na delu: tarča so samostojni podjetniki in podjetja

Policija opozarja na ponoven pojav 'lažnih bankirjev', ki kličejo pravne osebe in samostojne podjetnike. Njihove telefonske številke in e-poštne naslove spletni goljufi zlahka najdejo, saj so javno objavljeni na spletu. Letos so prejeli že 17 prijav, skupna škoda pa presega milijon evrov.