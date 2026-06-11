Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Lažni klic, pravi glas, praznejši račun: nova doba spletnih prevar

Ljubljana, 11. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Spletne prevare

Kaj bi storili, če vas pokliče neznana telefonska številka, na drugi strani pa vaša hčerka, ki pove, da so jo ugrabili in da morate na neznani bančni račun nakazati večjo vsoto denarja? Nepridipravi lahko danes s pomočjo umetne inteligence natančno posnemajo glasove bančnikov, prodajalcev, pa tudi družinskih članov in s tem žrtve prepričajo, da na bančni račun v tujini nakažejo denar. Napredka zlonamerne programske opreme ne moremo več meriti na letni ravni, ampak se nove metode spletnih prevar spreminjajo že iz meseca v mesec. Kje smo najbolj ranljivi in ali se znamo zaščititi pred napadi?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Konferenca Risk - nevarnost umetne inteligence
    04:04
    Iz 24UR ZVEČER: Konferenca Risk - nevarnost umetne inteligence
  • Iz 24UR ZVEČER: O moči umetne inteligence z direktorjem Real Security
    04:57
    Iz 24UR ZVEČER: O moči umetne inteligence z direktorjem Real Security

Se še spomnite, ko so pred približno tremi tedni številni Slovenci množično prejemali lažna SMS-sporočila, domnevno poslana s strani policije, v katerih so jih obveščali, da so prekoračili hitrost in morajo poravnati kazen? Kasneje se je izkazalo, da je šlo za enega največjih fišing napadov, ki so ga zaznali na slovenskem SI-CERT-u. Kaj pa, če bi namesto sporočila prejeli lažen telefonski klic?

Vodja zaščite pred goljufijami za Evropo v podjetju Group-IB, Andrey Parshin, je delil primer iz lastnega življenja. Njegova babica je prejela klic, v katerem so ji sporočili, da je njen vnuk zašel v težave. "Potrebujemo denar, poslati ga morate čim prej, da se bo lahko izvlekel. Ne povejte nikomur, to lahko hitro rešimo, brez težav," so ji rekli.

Takšna prevara lahko doleti praktično vsakogar – tudi strokovnjake, ki se profesionalno ukvarjajo z odkrivanjem spletnih goljufij in sodelujejo z organizacijami, kot sta Interpol in Europol. Žrtve ob takšnih klicih pogosto dobijo občutek, da morajo ukrepati takoj, zato ravnajo nepremišljeno in nasedejo prevarantom.

Umetna inteligenca pa se je v zadnjem letu razvila do te mere, da goljufom omogoča prevare po celem svetu, smo slišali na konferenci Risk, kjer te dni gostijo ene najboljših kibernetskih strokovnjakov na svetu.

"Če ste prej želeli napasti določeno državo, recimo Slovenijo, ste morali poznati jezik, kulturo, odzive ljudi, sisteme in podobno. Danes pa vas lahko umetna inteligenca pokliče, posnema glas ženske ali moškega, govori v vašem maternem jeziku in vam razloži, da je z vašim bančnim računom nekaj narobe ter da morate nujno prenesti denar drugam," razlaga Parshin.

Statistika SI-CERT-a kaže, da so spletni goljufi lani prevarali približno 2600 Slovenk in Slovencev, kar je 40 odstotkov več kot leto prej. Skupna škoda je presegla 40 milijonov evrov, kar predstavlja približno tretjino več kot v prejšnjem letu.

Pravi razcvet pa so doživele kriptoprevare. Teh je bilo kar petkrat več kot leta 2024. Žrtve so bile prepričane, da uspešno trgujejo s kriptovalutami, ko pa so želele zasluženi denar prenakazati na svoj bančni račun, so ugotovile, da so prevaranti vsa nadaljnja izplačila onemogočili. Rekorder je goljufom nakazal kar vrtoglavih 450 tisoč evrov.

"Stvari se spreminjajo ne le iz leta v leto, ampak iz meseca v mesec – novi izdelki, nove izdaje, nove tehnologije. Temu moramo slediti, kar pa je zelo težko," je jasen Mo Cashman, ki v podjetju Trellix varuje podatke Googla in Boeinga. Njihovo tehnologijo uporabljajo v orožarski industriji in tudi na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost.

Medtem ko smo še lani govorili predvsem o tem, kako umetna inteligenca pomaga goljufom pri pisanju zlonamernih sporočil in izboljševanju škodljive programske opreme, danes postaja vse bolj avtonomna. To pomeni, da lahko posameznike, podjetja in celo države napada brez nadzora človeka.

"Tako da imate zdaj ta ogromen obseg vstopnih točk za napade in organizacije zelo skrbi, ali lahko dovolj hitro krpajo sisteme, ali jih lahko dovolj hitro zaščitijo," pravi Cashman.

A rešitev obstaja, pravi David Grand, izvršni direktor Westcon-Comstor, ki s podjetjem sodeluje celo z Microsoftom: "Mislim, da če pogledate največje ponudnike in največje dobavitelje rešitev za kibernetsko varnost, hitrost njihovega razvoja in stopnja, po kateri prevzemajo relativno nišne in specializirane organizacije, po mojem mnenju pomenita, da še naprej vidimo zelo močne obrambne zmogljivosti na področju kibernetske varnosti."

Pri tem podjetja za boj proti zlonamerni umetni inteligenci vse pogosteje uporabljajo prav umetno inteligenco. Scenarij, ki bi ga še pred nekaj leti gledali le v znanstvenofantastičnih filmih, je danes postal resničnost.

umetna inteligenca spletne prevare kibernetska varnost SI-CERT

Astronavt slovenskega rodu bo poveljnik misije Artemis III

Moskisvet.com Pred kriptonapadi ni varen nihče
24ur.com Klic o nujni spremembi PIN kode, obljube o izplačilu kriptovalut, račun pa izpraznjen
24ur.com Fino o financah: Kako se braniti pred digitalnimi prevarami
24ur.com Hekerske skupine: nekatere brišejo podatke, druge vohunijo za tuje vlade
24ur.com Letos kibernetskih napadov več kot 100, goljufom 3,5 milijona evrov
Moskisvet.com Kaj se lahko naučimo iz največjega hekerskega napada v zgodovini?
24ur.com Telefonski klic in več kot 16.000 evrov izgube
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih
Odvisnost od energijskih pijač pri najstnikih
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
zadovoljna
Portal
Ljubezenske zgodbe z libanonskim milijarderjem je konec
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, radovednost dvojčkov bo na vrhuncu
Rešitve za majhna stanovanja, ki so navdušile vse
Rešitve za majhna stanovanja, ki so navdušile vse
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
vizita
Portal
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode
Kaj se zgodi s telesom, če leto dni pijete vsak dan štiri litre vode
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja
Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dvojno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov
Pravi Monet z nalepko AI je osmešil tisoče kritikov
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
dominvrt
Portal
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
okusno
Portal
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Domači sirup, ki vas bo prijetno ohladil in osvežil
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758