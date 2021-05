Kdo je avtor lažnega manifesta Levice, ki ga preiskuje Policija?

Že takoj na začetku zbode v oči dejstvo, da je avtor besedila uporabil logo stranke Levica, ki ni aktualen že vrsto let. Gre namreč za star logotip Iniciative za demokratični socializem. V nadaljevanju se besedilo osredotoča na odpravo kapitalizma, parlamentarne demokracije, promocijo identitetnih politik, spodbujanja konfliktov, infiltracijo v družbene podsisteme, obtoževanje aktualne vlade za neuspeh v boju z epidemijo, nadzorovanje medijev in blatenje tistih, ki podpirajo aktualno vlado.

(3) Kdor izdeluje ali razmnožuje gradivo, s katerim se poziva ali ščuva k storitvi kaznivih dejanj iz prvega odstavka tega člena, zato da bi ga sam ali kdo drug razširjal, ali kdor z enakim namenom hrani večjo količino takega gradiva ali ga razširja, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s premoženjsko ali kako drugo pomočjo iz tujine, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(1) Kdor, zato da bi ogrozil obstoj, ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, poziva ali ščuva k neposredni storitvi kaznivih dejanj iz 348. do 357. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom do petih let.

Za pojasnila smo se obrnili na Generalno policijsko upravo, kjer so nam potrdili, da v povezavi s programsko političnim manifestom (pamfletom) Policija preverja obstoj razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. "Več informacij vam ne moremo posredovati zaradi interesa nadaljnjega postopka," so že zapisali v odgovoru.

Levica napoveduje kazensko ovadbo zoper Antona Olaja: Gre za zlorabo policije

Na pojav besedila so se odzvali tudi v stranki Levica. Kot nam je povedal koordinator Luka Mesec, jih s Policije glede dokumenta niso kontaktirali. "Pomenljivo je, da istovetnosti dokumenta sploh niso preprašali, čeprav je v dokumentu napačen logo (star logo IDS). V bistvu gre za kolaž točk, ki bi jih rada SDS in njeno medijsko omrežje podtaknila Levici."

Mesec ob tem vleče zgodovinske vzporednice s Protokoli sionskih modrecev, ki so bili prav tako izmišljeno besedilo o judovskih naklepih po svetovni prevladi, ki so jih v začetku 20. stoletja za širjenje svojih ideoloških agend uporabljali antisemiti, med njimi tudi Adolf Hitler. "Nekdo, ki pozna zgodbo o Protokolu sionskih modrecev, ki je bral Umberta Eca, je verjetno tudi avtor tega manifesta. Problem pa je, da tukaj ne gre za posameznika, ki je to napisal, ampak za politično akcijo stranke, ki ji je blizu Anton Olaj, zato bi ta moral osebno odgovarjati," pravi Mesec in proti šefu Policije tudi napoveduje kazensko ovadbo. Politično in pravno bi po njegovem mnenju morala odgovarjati tudi SDS, ker gre za stvari, "ki so v demokratični ureditvi povsem nedopustne".

Po mnenju stranke gre za nedopustno zlorabo oblasti in Policije. "Anton Olaj, kot šef Policije, zahteva preiskavo proti Levici zaradi tega manifesta, ne da bi se sploh vprašal, ali je ta manifest istoveten ali ne in ne da bi kdo preverjal pri nas, ali imamo kaj s tem. Sedaj poskušajo inkriminirati Levico, kar še dodatno kaže, da gre za načrten spin, za zaroto v najvišjih političnih in policijskih krogih in za zlorabo Policije, zato da bi se kriminaliziralo politično stranko." Mesec ob tem izpostavlja, da se "vidijo obrisi diktatorskih tendenc te vlade in posnemanje najslabših zgodovinskih praks".