Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Prva informacija o lažnem policistu, ki izvaja policijska obvestila in nosi orožje, je bila v evidenco zavedena 30. septembra 2025. Ocenjena je bila kot resnična in zanesljiva, zaradi občutljivosti pa dostopna le omejenemu krogu policistov. A v policiji niso sprožili notranjevarnostnega postopka, prav tako o zadevi niso obvestili vodstva kriminalistične policije, ki bi lahko odredilo dodatna preverjanja. Drugo informacijo o lažnem policistu so nadrejeni prejeli 9. oktobra. Lažni policist pa je medtem deloval naprej.

Ugotavljajo, da bi lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa na varovana območja ali celo do ogrožanja varnosti letalskega prometa. Ogrožena pa bi lahko bila tudi varnost policijskega dela in samih policistov, saj policija ni pravilno in dovolj hitro ukrepala ob pojavu informacije, da na Brniku deluje lažni policist.

Nadzor na delom Policijske uprave (PU) Kranj je odredil nekdanji minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Poročilo direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki so ga pridobili pri Večeru , pa na več kot 50 straneh razkriva vrsto strokovnih napak, zamujenih priložnosti in sistemskih pomanjkljivosti, ki so civilistu omogočile policijsko delovanje na letališču.

Lažnega policista so na postaji letališke policije Brnik prepoznali 15. oktobra na fotografijah nesreče na letališču, kjer je sodeloval pri zavarovanju kraja nesreče, in ga aretirali.

Oblečen je bil v oblačila, podobna policijskim. Med varnostnim pregledom na postaji letališke policije Brnik so pri njem med drugim našli ponarejeno službeno policijsko izkaznico, plinsko pištolo in beležko, v katero je zapisoval svoje postopke. Prav ta je razkrila, da je med aprilom 2024 in septembrom 2025 sodeloval pri najmanj 16 uradnih policijskih postopkih in se gibal tudi v upravnem delu postaje, kjer zaradi obravnave tajnih podatkov velja režim omejenega dostopa.

Nadzor pa je razkril še, da lažnemu policistu prostosti niso odvzeli na ustrezni pravni podlagi in ob tem niso ustrezno izpolnili dokumentov. Zaradi odločitve dežurnega na PU Kranj, Specializiranega državnega tožilstva (SDT) in kranjskega okrožnega tožilca pri njem tudi niso opravili hišne preiskave in zasegli elektronskih naprav.

SDT je primer prevzel šele 5. novembra, PU Kranj pa jim je dokumentacijo odstopila šele devet dni kasneje. Tudi to so nadzorniki ocenili kot nepravilnost.

Tudi policisti postaje letališke policije Brnik so spregledali vrsto opozorilnih znakov, njegova oprema, ki jo je kupil prek spletnega portala Bolha, se je namreč razlikovala od njihove. Lažni policist je pred leti delal kot varnostnik na letališču, zato je policiste in njihovo delo poznal. Predstavil pa se jim je kot pomožni policist. Dvakrat se je sicer prijavil na razpis za delovno razmere in vpis v policijsko izobraževanje, vendar ni bil sprejet.

Policistu, ki naj bi sodeloval z lažnim, so zaradi tega izdali opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Marca letos pa so ga odpustili, saj naj bi lažno navajal vzrok poškodovanja službenega vozila.

Kot so na policiji pojasnili za Večer, so opozorilo pred odpovedjo izrekli tudi komandirju postaje letališke policije Brnik Juretu Lešnjaku, ki sicer ostaja na tej funkciji, in še nekaterim uslužbencem. V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek pa je ob nastopu funkcije zamenjal direktorja PU Kranj Uroša Povaljeta in sprejel ukrepe, predlagane v končnem poročilu izrednega nadzora, so navedli.

Kot so na policiji pojasnili za STA, zamenjava direktorja PU Kranj ni neposredno povezana s primerom lažnega policista, ampak predvsem z boljšo organizacijo.

Po navedbah ministrstva so predlagani ukrepi v poročilu nadzora med drugim, da se vzpostavi zanesljive in učinkovite sisteme obravnave operativnih informacij, obravnave kaznivih dejanj, notranjevanorstnih postopkov in poslovanja. Prepreči oz. zmanjša naj se tudi preprodaja policijske opreme na trgu.

Na SDT pa so za Večer navedli, da je "tožilska odločitev sprejeta zoper enega policista in zoper osebo, ki se je izdajala za policista". A niso razkrili, kakšna je.