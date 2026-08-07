Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Brnik, 07. 08. 2026 15.11 pred dvema dnevoma 3 min branja 122

Avtor:
A.K. STA
Ljubljansko letališče

Poročilo ministrstva za notranje zadeve o lažnem policistu na brniškem letališču, razkriva vrsto strokovnih napak in nepravilnosti znotraj policije. Te so civilistu leto in pol omogočale, da je sodeloval pri policijskih postopkih na največjem slovenskem letališču in ogrožal varnost letališča ter policije.

Nadzor na delom Policijske uprave (PU) Kranj je odredil nekdanji minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Poročilo direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki so ga pridobili pri Večeru, pa na več kot 50 straneh razkriva vrsto strokovnih napak, zamujenih priložnosti in sistemskih pomanjkljivosti, ki so civilistu omogočile policijsko delovanje na letališču.

Ugotavljajo, da bi lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa na varovana območja ali celo do ogrožanja varnosti letalskega prometa. Ogrožena pa bi lahko bila tudi varnost policijskega dela in samih policistov, saj policija ni pravilno in dovolj hitro ukrepala ob pojavu informacije, da na Brniku deluje lažni policist.

Prva informacija o lažnem policistu, ki izvaja policijska obvestila in nosi orožje, je bila v evidenco zavedena 30. septembra 2025. Ocenjena je bila kot resnična in zanesljiva, zaradi občutljivosti pa dostopna le omejenemu krogu policistov. A v policiji niso sprožili notranjevarnostnega postopka, prav tako o zadevi niso obvestili vodstva kriminalistične policije, ki bi lahko odredilo dodatna preverjanja. Drugo informacijo o lažnem policistu so nadrejeni prejeli 9. oktobra. Lažni policist pa je medtem deloval naprej.

Ljubljansko letališče
Ljubljansko letališče
FOTO: Luka Kotnik

Lažnega policista so na postaji letališke policije Brnik prepoznali 15. oktobra na fotografijah nesreče na letališču, kjer je sodeloval pri zavarovanju kraja nesreče, in ga aretirali.

Oblečen je bil v oblačila, podobna policijskim. Med varnostnim pregledom na postaji letališke policije Brnik so pri njem med drugim našli ponarejeno službeno policijsko izkaznico, plinsko pištolo in beležko, v katero je zapisoval svoje postopke. Prav ta je razkrila, da je med aprilom 2024 in septembrom 2025 sodeloval pri najmanj 16 uradnih policijskih postopkih in se gibal tudi v upravnem delu postaje, kjer zaradi obravnave tajnih podatkov velja režim omejenega dostopa.

Nadzor pa je razkril še, da lažnemu policistu prostosti niso odvzeli na ustrezni pravni podlagi in ob tem niso ustrezno izpolnili dokumentov. Zaradi odločitve dežurnega na PU Kranj, Specializiranega državnega tožilstva (SDT) in kranjskega okrožnega tožilca pri njem tudi niso opravili hišne preiskave in zasegli elektronskih naprav.

SDT je primer prevzel šele 5. novembra, PU Kranj pa jim je dokumentacijo odstopila šele devet dni kasneje. Tudi to so nadzorniki ocenili kot nepravilnost.

Tudi policisti postaje letališke policije Brnik so spregledali vrsto opozorilnih znakov, njegova oprema, ki jo je kupil prek spletnega portala Bolha, se je namreč razlikovala od njihove. Lažni policist je pred leti delal kot varnostnik na letališču, zato je policiste in njihovo delo poznal. Predstavil pa se jim je kot pomožni policist. Dvakrat se je sicer prijavil na razpis za delovno razmere in vpis v policijsko izobraževanje, vendar ni bil sprejet.

Policistu, ki naj bi sodeloval z lažnim, so zaradi tega izdali opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Marca letos pa so ga odpustili, saj naj bi lažno navajal vzrok poškodovanja službenega vozila.

Kot so na policiji pojasnili za Večer, so opozorilo pred odpovedjo izrekli tudi komandirju postaje letališke policije Brnik Juretu Lešnjaku, ki sicer ostaja na tej funkciji, in še nekaterim uslužbencem. V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek pa je ob nastopu funkcije zamenjal direktorja PU Kranj Uroša Povaljeta in sprejel ukrepe, predlagane v končnem poročilu izrednega nadzora, so navedli.

Kot so na policiji pojasnili za STA, zamenjava direktorja PU Kranj ni neposredno povezana s primerom lažnega policista, ampak predvsem z boljšo organizacijo.

Po navedbah ministrstva so predlagani ukrepi v poročilu nadzora med drugim, da se vzpostavi zanesljive in učinkovite sisteme obravnave operativnih informacij, obravnave kaznivih dejanj, notranjevanorstnih postopkov in poslovanja. Prepreči oz. zmanjša naj se tudi preprodaja policijske opreme na trgu.

Na SDT pa so za Večer navedli, da je "tožilska odločitev sprejeta zoper enega policista in zoper osebo, ki se je izdajala za policista". A niso razkrili, kakšna je.

lažni policist brnik
24ur.com Zaradi lažnega policista na Brniku izredni nadzor nad PU Kranj
24ur.com Policija v primeru lažnega policista ni takoj ukrepala
24ur.com Na brniškem letališču deloval lažni policist
24ur.com Zaradi uhajanja informacij na Policiji začeli notranjevarnostni postopek
24ur.com Preiskava avstrijske policije: Slovenec po aretaciji končal v bolnišnici
24ur.com Notranjevarnostni postopek zoper kriminaliste, ki naj bi izdajali informacije
24ur.com Uslužbenka ukradla bančno kartico stranki in si prilastila 20.000 evrov
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI122

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 17.46
Pa za tega je vedel tudi njegov bližnji sodelavec, da ni pravi.
Odgovori
0 0
brusilec
08. 08. 2026 16.49
groza.. kot policist bi potencialano lahko tudi dobavljal, prevzemal robo, osebe.. da je tako slaba kontrola.. ma lejte, čez 10 let bo Borat posnel film o tem, se bo cel svet smejal...
Odgovori
+2
2 0
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 12.23
Pa a na policiji vedo koliko imajo še takih v njihovih vrstah.
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 11.52
Pa to je že staro 12 let, očitno nimate kaj drugega pisati kot stare novice.
Odgovori
-5
0 5
Pikapolonicazasreco
08. 08. 2026 11.19
Dajte temu človeku službo v policiji. Očitno rabi službo. Sploh pa ze tko je prišel z veseljem.
Odgovori
-2
0 2
Spining
08. 08. 2026 09.29
Mislim, da ga lahko zaposlite. človek je opravil leto in pol prakse…..
Odgovori
+4
4 0
Diavolo 666
07. 08. 2026 21.07
Da ga leto in pol niso odkrili bi moral biti nekdo na visokem položaju ob službo 💯 ... Me pa zanima ali je dobival plačilo 😂. Je pa res da v tem času ni naredil nič narobe , kot to delajo "šolani" fantki v uniformah
Odgovori
+8
8 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 20.32
In kdo je tukaj kriv, kot prvo nesposoben minister in vodja policijske enote, oba obsoditi hujšega kaznivega dejanja. Dokler boste samo pisali in ne bo kazni, zadeva že ni tako grozna. Očito je našel luknjo v zakonu in se je izdajal za policista. Bi bilo pa dobro vedeti kdo je na Bolhi ptodajal to opremo.
Odgovori
+6
6 0
YouRangMyLord
08. 08. 2026 12.32
#Tomaž Hacin: bi bilo dobro vedeti, kolikpšen kos pogače morda od "posla" so dobili vsi vpleteni , tudi morda od komandirja, ne samo rezervnih policistov operativcev in morda tudi nekaj varnostnikov na Brniku - leto in pol, veliko "robe" je to, policijske in varnostniške plače pa vemo, kakšne so.... Ni za izključit, da niso bili vpleteni v ta posel samo trije na tleh letališča in ob preverjanju morda pošiljk, kar so morali početi po dogovoru. Leto in pol.....
Odgovori
+4
4 0
štajerc65
07. 08. 2026 20.03
Če pa jamrajo da je pomanjkanje kadra. Evo tip je vskočil da jim pomaga.
Odgovori
+13
14 1
Vera in Bog
07. 08. 2026 19.47
Vedno bolj je jasno da je naša policija profesionalna na sdsovski način !
Odgovori
-4
7 11
Pinokio
07. 08. 2026 19.45
Tako je, ko imajo stari znanci policije privilegije. Spomnimo se, ko je mladoletnica vozila policijski kombi. Zgleda, da je v našem okolišu kar nekaj policistov, ki hodijo v službo iz veselja in da kaj doživijo.
Odgovori
+16
16 0
Vera in Bog
07. 08. 2026 19.43
Janševi ??
Odgovori
-6
3 9
brezveze13
07. 08. 2026 19.36
a je bil model kar na svoji plačilni listi, da niso ugotovili da imajo viška policaja
Odgovori
+8
8 0
štajerc65
07. 08. 2026 19.18
Bravo, še več tako da pokažejo bedo naše policije. Kaj pa pravita Matoz in Lorbek?
Odgovori
+7
8 1
kinimod
07. 08. 2026 19.13
Šofer od Musarjeve ?
Odgovori
+5
8 3
Stauffenberg
07. 08. 2026 19.07
Še malo, pa se bodo, seveda, ko zmanjka deklet za to delo, prijavili Filipinci in ostali prišleki. To bo še pestro.
Odgovori
+12
12 0
bandit1
07. 08. 2026 18.40
Kdo je pisal razpored dela? A čistilka?
Odgovori
+17
17 0
mito24
07. 08. 2026 18.39
Kakšne kadrovske evidence pa imajo, nepreverjanje dokazil, kako je bilo z izplačevanjem plače ... a samo na lepe oči, po eni strani pa drugje pri navadnih smertnikih preverjanje v nedogled, sramota pa taka
Odgovori
+14
14 0
Krog modre barve
07. 08. 2026 18.35
Neke škode itak ni. Primerjat Brnik z enim resnim letališčem je kot bi primerjal otroško kuhinjo s plastično hrano in pravo profesionalno kuhinjo v restavraciji... Tukaj se je pač en tip hotel igrat letališče s svojimi prijatelji
Odgovori
+1
6 5
YouRangMyLord
07. 08. 2026 18.39
iasta situacija kot vožnja zelo tesno prilegajoče ruske prijateljice NPM v protokolarnem vozilu. če je njena in njena hobotnična lovka ali pa pralnik denarja zaposlen na Združenju sindikatov slovenije, kot pišejo mediji, nima taka oseba kaj delat v protokolarnem vladnem vozilu. Škoda je v obeh primerih - smejanje v obraz volilcem, ki so volili tako NPM, kot tistim, ki so volili tiste, ki so n policijo natavili svoj koruptivno malomarni kader, da se je na Brniku to lahko dogajalo.
Odgovori
+12
14 2
Pinokio
07. 08. 2026 19.51
Skratka rečeno, neodgovorni kader po državnih funkcijah in službah. Vsak se pa lahko izgovarja, če je oni vozil ženo z metlo, pa ni bilo nič hudega, zakaj ne bi še jaz lahko prevažal svoje. Manjka ljudem pripadnost službi in domoljubja. Potem dela vsak po svoje le v skupno korist bolj malo oziroma, če že ravno ima malo časa.
Odgovori
+9
9 0
Protoc
07. 08. 2026 18.34
Za kakšen denar je delal? Če ni bil nikjer zaposlen? Mislim kaj je imel od tega?
Odgovori
+8
8 0
YouRangMyLord
07. 08. 2026 21.58
tukaj gre za organizirano združbico, kadrovska ni nič vedela za to, saj ga niso iumeli na plačilniu listi - v tej zgodbi je lahko še kar nekaj zaposlenih na letališču iz vrst policistpv in celo varnostnikov ki so sodelovali, oni so na plačilni listi, da so lahko infiltrirali tega lažnega policista v ta posel. Se je mogel izplačat, da so kar leto in pol to počeli. Ma to je filmski mafijski primer švercarije, zagotovo.
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897