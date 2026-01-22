Lažni policist ni dostopal do varovanega območja

Kot je povedal komandir Jure Lešnjak, je vodstvo postaje letališke policije lani oktobra z lastno nadzorstveno funkcijo zaznalo občana, ki se je izdajal za policista.
Izsledili so ga na javno dostopnem območju letališča ob prisotnosti pravega policista. Na kraju so mu odvzeli prostost in o dogodku obvestili pristojne službe.
Po besedah Lešnjaka občan nikoli ni bil uslužbenec letališke policije. Lešnjak je zanikal poročanje medijev, da je pravi policist občanu posojal policijsko uniformo in službene kartice. Kot je zatrdil, moški nikoli ni imel dostopa do policijskih evidenc, prav tako ni dostopal do varovanega območja letališča. Vedno je bil skupaj z istim policistom, zadrževala pa sta se na javnem delu letališča in izvajala patruljno službo."Varnost letalskega prometa nikoli ni bila ogrožena," je poudaril Lešnjak.
Kako dolgo je takšno ravnanje potekalo, Policija danes ni razkrila, po informacijah Damijane Žišt, novinarke Večera, ki je prva poročala o primeru, pa naj bi trajalo dlje časa.
Zakaj je policist drugemu moškemu omogočil takšno početje, ni znano, prav tako ne, kako sta se moška poznala. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju.
Kljub resnosti primera je policist prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic naj za zdaj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na Postaji letališke policije Brnik. Lešnjak na kritike odgovarja, da je vodstvo ukrepalo v okviru zakonodaje. Po njegovih zagotovilih se je vodstvo odzvalo v 24 urah od zaznave anomalije. Na vprašanje, ali bo ostal na položaju komandirja, je Lešnjak odgovoril, da je njegova usoda odvisna od postopkov in dogovora znotraj Policije.
