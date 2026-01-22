Lažni policist ni dostopal do varovanega območja

Kot je povedal komandir Jure Lešnjak, je vodstvo postaje letališke policije lani oktobra z lastno nadzorstveno funkcijo zaznalo občana, ki se je izdajal za policista.

Izsledili so ga na javno dostopnem območju letališča ob prisotnosti pravega policista. Na kraju so mu odvzeli prostost in o dogodku obvestili pristojne službe.

Po besedah Lešnjaka občan nikoli ni bil uslužbenec letališke policije. Lešnjak je zanikal poročanje medijev, da je pravi policist občanu posojal policijsko uniformo in službene kartice. Kot je zatrdil, moški nikoli ni imel dostopa do policijskih evidenc, prav tako ni dostopal do varovanega območja letališča. Vedno je bil skupaj z istim policistom, zadrževala pa sta se na javnem delu letališča in izvajala patruljno službo."Varnost letalskega prometa nikoli ni bila ogrožena," je poudaril Lešnjak.

Kako dolgo je takšno ravnanje potekalo, Policija danes ni razkrila, po informacijah Damijane Žišt, novinarke Večera, ki je prva poročala o primeru, pa naj bi trajalo dlje časa.