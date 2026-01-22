Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lažni policist ni dostopal do varovanega območja

Kranj, 22. 01. 2026 14.50 pred 22 minutami 2 min branja 58

Avtor:
M.S.
Ljubljansko letališče

Policijska uprava Kranj se je odzvala na razkritje, da je na brniškem letališču deloval lažni policist. Po besedah komandirja postaje letališke policije Brnik moški ni imel dostopa do varovanega območja letališča, ampak se je vedno zadrževal na javno dostopnem delu. Varnost letalskega prometa nikoli ni bila ogrožena, je zatrdil.

Kot je povedal komandir Jure Lešnjak, je vodstvo postaje letališke policije lani oktobra z lastno nadzorstveno funkcijo zaznalo občana, ki se je izdajal za policista.

Izsledili so ga na javno dostopnem območju letališča ob prisotnosti pravega policista. Na kraju so mu odvzeli prostost in o dogodku obvestili pristojne službe.

Po besedah Lešnjaka občan nikoli ni bil uslužbenec letališke policije. Lešnjak je zanikal poročanje medijev, da je pravi policist občanu posojal policijsko uniformo in službene kartice. Kot je zatrdil, moški nikoli ni imel dostopa do policijskih evidenc, prav tako ni dostopal do varovanega območja letališča. Vedno je bil skupaj z istim policistom, zadrževala pa sta se na javnem delu letališča in izvajala patruljno službo."Varnost letalskega prometa nikoli ni bila ogrožena," je poudaril Lešnjak.

Kako dolgo je takšno ravnanje potekalo, Policija danes ni razkrila, po informacijah Damijane Žišt, novinarke Večera, ki je prva poročala o primeru, pa naj bi trajalo dlje časa.

Ljubljansko letališče
Ljubljansko letališče
FOTO: Luka Kotnik

Zakaj je policist drugemu moškemu omogočil takšno početje, ni znano, prav tako ne, kako sta se moška poznala. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju.

Kljub resnosti primera je policist prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic naj za zdaj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na Postaji letališke policije Brnik. Lešnjak na kritike odgovarja, da je vodstvo ukrepalo v okviru zakonodaje. Po njegovih zagotovilih se je vodstvo odzvalo v 24 urah od zaznave anomalije. Na vprašanje, ali bo ostal na položaju komandirja, je Lešnjak odgovoril, da je njegova usoda odvisna od postopkov in dogovora znotraj Policije.

Preberi še Na brniškem letališču deloval lažni policist

Več nocoj v oddaji 24UR ob 19. uri! 

policist policija brnik

Golob o rubežih: Ni več nedotakljivih

Primož Dolenc z zadostno podporo za guvernerja Banke Slovenije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
knap11
22. 01. 2026 16.06
Policistu ki je delovanje lažnega policista omogočil pa samo pisno opozorilo. Mat kurja, da vas odgovorne ni sram?!!! Kajti, kaj ima takšem pokvarjen policist sploh še za delati v Policiji? Pa tudi odgovorne predpostavljena naj bi degradirali najmanj za eno stopnjo. Tako pa...... Pa ni čudno no, da policija uživa tako nizek ugled, četudi po dobrih lastnih izkušnjah z njimi vem, da je v njej zaposlenih veliko zelo sposobnih, službi predanih častnih oseb.
Odgovori
0 0
Mikl
22. 01. 2026 16.04
Lažni policist ni dostopal do varovanega območja ...tako bodo govorili četudi je dostopal ... in mi verjamemo tem pravljicam ... lahko noč
Odgovori
0 0
r h
22. 01. 2026 16.03
S tem obveščanjem samo ponižujete državne organe, ki s tem kažejo samo svojo veličino in nesposobnost.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
22. 01. 2026 15.58
V 4 letih smo postali banana država, ki jo kahko vsak izkorišča in ponižuje.
Odgovori
-1
0 1
Morgoth
22. 01. 2026 15.56
Pa se spet pometa pod preprogo - "ni dostopal do varovanega območja"🤡🤡🤡 Isto, kot ko so za Šutarja začeli lagati, da se je drogiral. Laž na laž, samo, da bi se čim manj očrnil ugled policije.
Odgovori
+1
1 0
Darko32
22. 01. 2026 15.57
KOt vemo, je ŠUTAR imel neke substance droge v krvi. Dajmo to razjasniti.
Odgovori
0 0
Morgoth
22. 01. 2026 16.06
Ma, ne verjamem. Vse samo, da se odvrne pozornost od korupcije in nesposobnosti na policiji.
Odgovori
0 0
sandi101
22. 01. 2026 15.55
Le pisno opozorilo za tako resno zadevo? Mi smo res ena banana republika.
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
22. 01. 2026 15.55
dvomim.mislim, da je bil poslan iz kleti ZLAAA,da vohuni za janšo
Odgovori
+0
1 1
Darko32
22. 01. 2026 15.58
Ni važno kdo stoji za tem potrebno bo preiskati in akterije pozapreti.
Odgovori
0 0
peT99
22. 01. 2026 15.45
Včeraj je bilo rečeno, da so ju dobili kriminalisti v službenem vozilu ko so jima nastavili past... hm - nekaj ne gre skupaj.
Odgovori
+8
8 0
Rožle Patriot
22. 01. 2026 15.45
Mene pa ne zanima zakaj ni dobil policaj odpovedi, .. zanima me zakaj še ni v kletki .. !!???
Odgovori
+9
9 0
kuzla64
22. 01. 2026 15.44
Žalostno kakšna država smo postali nam pa lažejo kako varna država smo
Odgovori
+6
6 0
JanezNovakJohn
22. 01. 2026 15.41
Ne dojamem. Za kaj takega bi se morala tresti država. Slediti bi morale deložacije, odpovedi in kak odstop. Imeti bi morali vsaj tri v preiskovalnem zaporu.
Odgovori
+8
8 0
bronco60
22. 01. 2026 15.40
No, zdej me pa naj tak policist ustavi, pomeni, baraba v uniformi.
Odgovori
+4
4 0
Pomen
22. 01. 2026 15.40
Imeli smo že veliko različnih primerov, to tega primera skoraj nihče ne razume.
Odgovori
+8
8 0
ptuj.si
22. 01. 2026 15.38
Itak vam verjamemo....
Odgovori
+5
5 0
Pikopiko
22. 01. 2026 15.36
Imeli smo vrhovnega sodnika brez izobrazbe kot se je govorilo. Sedaj sebodo začeli pojavljati KIRURGI z lažno izobrazbo. Ja, levičarji so uničili še vsako državo, kjer so se za dalj časa prikopali do oblasti. Še vsako državo.
Odgovori
+10
11 1
Puško v koruzo
22. 01. 2026 15.44
Agenda desničarjev je v rahljanju zakonov in zmanjševanju davkov. Ne bluzi.
Odgovori
-2
0 2
Pikopiko
22. 01. 2026 15.34
Saj je po celi Sloveniji tako. Rezervisti z dumpinškimi cenami razvrednotijo delo pravih policistov, tako, da je morala čisto na psu. Še Državni zbor in vladne palače čuvajo rezervni policisti kot je videti na terenu. Torej so policijo čisto razsuli z depolitizacijo Golobove vlade.
Odgovori
+0
1 1
Gutenberg
22. 01. 2026 15.32
Lažejo.
Odgovori
+6
6 0
sivabrada
22. 01. 2026 15.32
A so mu plačo tud dajal ? ;)
Odgovori
+6
6 0
Darko32
22. 01. 2026 15.34
Prijatu vem, da sprašješ korektno a nehaj zajbbavati, ker vidiš, da ne vedo kdo se sprehaja v uniformah in to po mendarodnem letališču. Kako bodo potem plače delili, če ne vedo komu jo naj dajo.
Odgovori
+2
2 0
sivabrada
22. 01. 2026 16.02
Vem da je zadeva zaskrbljujoča,prej kot pa smešna,se tudi strinjam stvojim spodnjim komentarjem.Je pa tudi res,da organiziran kriminal brez sodelovanja policije ,tožilstva in sodne oblasti ne deluje nikjer.
Odgovori
0 0
Darko32
22. 01. 2026 15.31
Tukaj smo videli, da ta KOMNADIR muti z 900 na uro. Namreč zaradi konflikta interesov sploh nebi smel preiskave on delati ampak zavarovati vso stanje in odrediti preiskavo, da jo opravljajo drugi tudi Varnostno obveščevalna služba, kakor tusi vojaška varnostna služba. Še huje pa je, da niso vedeli kdaj in kako se ljduej sprehajajo po Brniku. Zato to sklicevanje na varstvo osebnih podatkov je teren za prikrivanje. Jaz temu iz Kranja ne verjamem niti 1%, ker zavaja. Tukaj bi morali biti nemudoma vsi zamenjani in suspendirani vsi vodilni. Takšni primeri niso naključni ampak so lahko del organizirane kriminalne združbe ali pa speča celica ovaduhov in tajnih služb, da ko bo trenutek na ključna mesta psotavijo eksploziv in spustijo vse v zrak. Po stanju v svetu bi prej rekel, da je šlo za spečo celico za miniranje Brnika seveda ob pomoči še drugih. Vidimo sami kaj s edogaja v svetu.Zato ta primer, da niti nimajo evidenc in kdo je vodil evidenco delovnega časa takšnih oseb. Torej je nekdo še vpleten iz vrha politike ali pa POLICIJE. Zato mora nemudoma v zadevo se sključiti varnsotne službe in tudi odbor za nadzor tajnih služb. Žal se ta komandir očitno ne zaveda kaj se dogaja in je raje hitro drugim porinil vse samo da ima mir.
Odgovori
+5
7 2
trapo
22. 01. 2026 15.39
Darko32 navadi se da ni vse zlato kar novinarji napišejo. Je pa res čudno da je to prišlo na plan nekaj mesecev pred volitvami. Verjetno je ta komandir ki ga tako pljuvaš trn v peti nekomu na desni strani (če ne celo podrejenemu).
Odgovori
-4
0 4
96bimBo
22. 01. 2026 15.31
Ne verjamem.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Minimalna plača se vse bolj približuje povprečni plači
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469