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Slovenija

V uniformi z Bolhe na Brniku sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih

Brnik, 08. 08. 2026 19.49 pred enim dnevom 3 min branja 48

Avtor:
Žana Vertačnik
Policija

Se še spomnite lažnega policista na letališču Brnik? Znane so nove podrobnosti. Po letališču se je sprehajal v policijski uniformi, ki jo je kupil na Bolhi, obravnaval je prometno nesrečo in sodeloval pri drugih policijskih postopkih. Zakaj so policisti, ki so prvi dobili to informacijo, odlašali in niso ukrepali takoj?

Še vedno se zdi neverjetno, da je na brniško letališče na delo vsak dan prihajal civilist, se naokoli sprehajal v policijski opremi in s policisti tesno sodeloval. To je očitno počel prepričljivo več kot leto dni.

Novinarko Večera, ki je o tem prva poročala, ugotovitve nadzornikov, ki jih je pridobila, presenečajo. "Ker si ne znam predstavljati, da je lažni policist leto in pol hodil v enoto, pil kavo z ostalimi policisti, ne komandir ne pomočniki komandirja pa se nista vprašala, kdo je ta človek," pravi Damijana Žišt.

Obravnaval nesrečo, ustavljal voznike, preverjal identitete

Najbolj jo čudi pozna reakcija vodstva. Ukrepali so namreč šele 15 dni po prvih indicih. "30. septembra eden od zaposlenih na kriminalistični policiji Policijske uprave Kranj vnese to informacijo v evidenčni sistem Policije," pove Žištova. Informacijo je čez nekaj dni zaznal policist brniške enote, čez dva tedna pa še drugi, ki je do spoznanja prišel sam, in sicer ko si je ogledoval posnetke prometne nesreče.

"Takrat je opazil nekega moškega pri reševanju te nesreče, ki je imel na vratu nekaj podobnega znački policistov," dodaja novinarka. Moški je imel ponarejeno značko, izkaznico, repliko orožja, lisice in razpršilec. Obravnaval je prometno nesrečo, ustavljal voznike in preverjal identitete. Vse to je popisal v beležki.

Sodeloval je pri najmanj 16 uradnih policijskih postopkih in se gibal tudi v upravnem delu postaje, kjer zaradi obravnave tajnih podatkov velja ureditev omejenega dostopa.

Odpoved dobil policist, ki se je družil s prevarantom, ne pa komandir

"Sramotno in nevarno." Tako dogajanje opisujejo v enem od policijskih sindikatov. "Lahko bi posnel film: Ujemi me, če me moreš," je kritičen predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak, ki meni, da je premalo odgovorov in odgovornosti vpletenih v incident.

"Tale policist je moral biti na razporedu dela in službe. Kdo je odpravljal tega policista na delo, kdo ga je sprejemal z dela, kdo mu je plačeval ure? Za vsakega pomožnega policista mora vodstvo enote mesečno poročati na policijsko upravo in mora biti v evidenci pomožnih policistov, ker zastonj honorarcev nimamo," je jasen.

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Varnostni strokovnjak Miroslav Žaberl je prepričan, da gre za hudo strokovno napako, ki bi terjala poduk enote o notranjevarnostnih postopkih, pa tudi kadrovske menjave. "Predvsem vodstvo te policijske enote ne pozna točnih protokolov, kako resno je treba ukrepati, ko se pridobi ena taka zanesljivejša informacija in kaj vse je treba storiti za to, da se čim prej takega storilca onemogoči pri nadaljnjem delovanju," meni.

Komandir brniške enote sicer na delovnem mestu ostaja, prejšnje vodstvo policije mu je izreklo opozorilo pred odpovedjo. Delovno razmerje so odpovedali policistu, ki se je največ družil z lažnim policistom. Slednji pa je na prostosti. Kot predvideva Žištova, je tožilstvo zoper njega vložilo obtožni predlog.

brnik lažni policist letališče policija

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KOMENTARJI48

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Smuuki
10. 08. 2026 11.21
Samo še en dokaz več da plačujemo neuporabno sovo. Izvajajo samo aktivnosti po naročilu z namenom da škodujejo nasprotni strani. Ko je treba dati dokaze na mizo priznajo da je bil lažni preplah. Informator pa kralj ulice ki za liter obljubi kar hočeš
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+1
1 0
baldahin
09. 08. 2026 14.28
Ta je policaj z dušo in srcem, s telesom in stasom, obožuje policijsko delo, zakaj ga ne bi pustili, da opravlja delo, ki ga veseli, ki mu je celo hobi, saj nam zavzetih policistov primanjkuje.
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-1
0 1
Smuuki
09. 08. 2026 13.23
Zasebno varovanje = parapolicija. Parapolicija na brniku. Test. Če gre gre potem se širimo po vzoru nvo jev. Imamo običajno policijo, redarje, dars policijo na cestah. 16 mesecev je trajal test ultra levičarske policije. Kmalu bo vsaka stranka dodala še svojo policijo? Ne. Odločno ne. Potrebujemo samo 1 policijo. Kdor se s tem ne more sprijaznit naj dela laj drugega.
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+1
2 1
abigail
09. 08. 2026 10.45
?????????????!?!
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+1
1 0
Jožajoža
09. 08. 2026 09.07
Sem 1000% prepričan,da ta osebek voli janšo
Odgovori
-4
2 6
Levcekk
09. 08. 2026 08.41
Potem je vendar vsem jasno v kakšne svinjarije je vse vpletena policija in bog vedi kaj še vse prikriva in počne.Zase lahko povem,da sw policija vswskozi ukvarja z menoj in spletkari zoper mene ter me želijo utisati,ker sem očitno preveč pošten in glasen ter kritičen zoper politik ustrahovanj,korupcije,pranja denarja politike itd..Ne mine dan,ko mi skupaj s politiko nebi zagrenili dan in nadme pošiljali ljudi in zlorabljali razne institucije.Predvsem pa zdeavstvo kot invalida.Tako so mi npr.v UKC.LJ namerno v dogovoru z politiko povztočili nefrozoksičnost in tako unicili transplantirano ledvico,da bi me utisali in izsiljevali.Namreč predposali so mi tako velike odmerke imunnosupresivov (Prograf 2×4mg)da so s tem močno prekoračili najvišjo dovoljeno mejo takrolimusa v krvi 15ng oz.20ng.Ob tem.pa sw psihiatrijo,da bi me prikazali kot neveredostojnega govorca oz.pričevalca in si umili roke.Glej moj Facebook,Instagram Borut Zabret.
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+0
1 1
Jožajoža
08. 08. 2026 21.51
bil je hojsov človek,katerega so janševi vtihotapili na lelališče brnik, da je zbiral podatke za janšo in klet ZLAAA trstenjakovo
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-5
2 7
Arlo
08. 08. 2026 21.57
Zakaj klet ZLAAA?
Odgovori
+0
2 2
Groucho Marx
09. 08. 2026 08.33
Preveč jožajožaTV škodi.
Odgovori
+5
5 0
Jožajoža
09. 08. 2026 09.06
Saj ne gledam nOREtv
Odgovori
-3
1 4
Bananistanec
08. 08. 2026 21.21
Dokaz da vici o policajih ne obstajajo ... je kar dejstvo
Odgovori
+8
8 0
Rookoko
08. 08. 2026 21.03
Prikaz dela nase javne uprave…
Odgovori
+9
9 0
MasteRbee
08. 08. 2026 20.52
Edini kriterij za sprejem, da ni Janšist.
Odgovori
+1
4 3
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 20.40
Prijavil se je za policista, pa so ga odslovili ker ni izspovnjeval določenih pogojev, zato se je pretvarjal da je pravi. Želja je bila močnejša od razuma.
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+8
9 1
Smuuki
08. 08. 2026 20.39
Za koga je delal? Kdo ga je financiral? Tega ni počel zastonj
Odgovori
+9
11 2
Chrome
08. 08. 2026 20.36
Zakaj nikjer ne zasledim, da je delo opravljal zastonj. To je za mene pomemben podatek, ker je delo opravljal zelo dobro. Danes nekoga plačaš pa ni nič z njim. Jaz bi ga poslal v tacen, ker manjka mu samo list papirja.
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+9
10 1
šavrin
08. 08. 2026 20.33
zelo slaba podoba naše policije.
Odgovori
+8
8 0
Čamil
08. 08. 2026 20.28
ni za đabaka delat ne dovolijo cloveku
Odgovori
+6
7 1
ReAnDa
08. 08. 2026 20.38
Dobival je plačo.
Odgovori
+1
4 3
YouRangMyLord
09. 08. 2026 10.34
ne, ni bil na plačilni listi policije, ker ga kadrovska služba policije ni nikoli zaposlila. Verjetno ga je plačeval kak šef tabelega.
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+1
2 1
travc
08. 08. 2026 20.25
😅🤣😂
Odgovori
+2
2 0
Vzorčen primer
08. 08. 2026 20.18
Odpustili pa ubogega policista, kateri je delal z njim v patrulji in to zato, ker mu je tako odredil nadrejeni z razporedom.
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+10
12 2
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 20.42
Odpustili so ga zato ker je vedel da ni pravi policist, in ni ukrepal kot bi moral.
Odgovori
+4
7 3
Letnik 1964
08. 08. 2026 20.18
kaj ga bojo sedaj obsodili...raje ga zares zaposlite, saj očitno je sposoben in kar nekaj prakse si je nabral...
Odgovori
+10
13 3
kick.your-ass
08. 08. 2026 20.18
Taksno je stanje v policiji, negelda na to kaj napihujete po TV
Odgovori
+7
8 1
BroNo1
08. 08. 2026 20.16
Pa to je burleska. Kako je to možno? Kot država smo tolk nesposobni, da še dobr, da se kaj hujšega ne zgodi…..z drogo bogatijo največji delomrzneži, mi se pa ukvarjamo, če je soseda vzela lončnico z okna??
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+13
13 0
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