V uniformi z Bolhe na Brniku sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih

Še vedno se zdi neverjetno, da je na brniško letališče na delo vsak dan prihajal civilist, se naokoli sprehajal v policijski opremi in s policisti tesno sodeloval. To je očitno počel prepričljivo več kot leto dni. Novinarko Večera, ki je o tem prva poročala, ugotovitve nadzornikov, ki jih je pridobila, presenečajo. "Ker si ne znam predstavljati, da je lažni policist leto in pol hodil v enoto, pil kavo z ostalimi policisti, ne komandir ne pomočniki komandirja pa se nista vprašala, kdo je ta človek," pravi Damijana Žišt.

Obravnaval nesrečo, ustavljal voznike, preverjal identitete

Najbolj jo čudi pozna reakcija vodstva. Ukrepali so namreč šele 15 dni po prvih indicih. "30. septembra eden od zaposlenih na kriminalistični policiji Policijske uprave Kranj vnese to informacijo v evidenčni sistem Policije," pove Žištova. Informacijo je čez nekaj dni zaznal policist brniške enote, čez dva tedna pa še drugi, ki je do spoznanja prišel sam, in sicer ko si je ogledoval posnetke prometne nesreče. "Takrat je opazil nekega moškega pri reševanju te nesreče, ki je imel na vratu nekaj podobnega znački policistov," dodaja novinarka. Moški je imel ponarejeno značko, izkaznico, repliko orožja, lisice in razpršilec. Obravnaval je prometno nesrečo, ustavljal voznike in preverjal identitete. Vse to je popisal v beležki. Sodeloval je pri najmanj 16 uradnih policijskih postopkih in se gibal tudi v upravnem delu postaje, kjer zaradi obravnave tajnih podatkov velja ureditev omejenega dostopa.

Odpoved dobil policist, ki se je družil s prevarantom, ne pa komandir

"Sramotno in nevarno." Tako dogajanje opisujejo v enem od policijskih sindikatov. "Lahko bi posnel film: Ujemi me, če me moreš," je kritičen predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak, ki meni, da je premalo odgovorov in odgovornosti vpletenih v incident. "Tale policist je moral biti na razporedu dela in službe. Kdo je odpravljal tega policista na delo, kdo ga je sprejemal z dela, kdo mu je plačeval ure? Za vsakega pomožnega policista mora vodstvo enote mesečno poročati na policijsko upravo in mora biti v evidenci pomožnih policistov, ker zastonj honorarcev nimamo," je jasen.