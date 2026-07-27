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Slovenija

Lažni popusti, dragi ponaredki in kraje: kako delujejo ulični goljufi

Koper, 27. 07. 2026 11.02 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.V.
Ulični goljufi

Na parkiriščih trgovskih centrov in pred domovi ljudi se že več let pojavlja dobro znana oblika uličnih prevar, pred katero policija redno opozarja javnost. Storilci svoje žrtve nagovarjajo s ponudbo navidez ugodnih nakupov – od kompletov posode in kuhinjskih nožev do motornega orodja, oblačil ali odej. V resnici pa gre pogosto za premišljeno taktiko zavajanja in izsiljevanja. Kako ukrepati?

Čeprav prodajalci na prvi pogled delujejo prepričljivo in prijazno, je njihov cilj pogosto drugačen. Od ljudi želijo pridobiti denar ali dostop do njihovih domov, kjer lahko ukradejo še druge vrednejše predmete.

Eden najpogostejših načinov je ponujanje izdelkov, ki jih prodajalci predstavljajo kot luksuzne in vrhunske. Trdijo, da gre za profesionalno posodo ali nože priznanih blagovnih znamk, pogosto omenjajo "švicarsko kakovost" ali podobne zgodbe, s katerimi želijo ustvariti vtis prestiža in visoke vrednosti.

Prodaja nožev
Prodaja nožev
FOTO: Shutterstock

Nato sledijo izmišljeni popusti. Izdelek, za katerega trdijo, da je vreden na primer 1500 evrov, ponudijo po ceni 200 ali 300 evrov. V resnici gre pogosto za izdelke slabše kakovosti ali ponaredke, katerih dejanska vrednost je bistveno nižja.

Za takšne prevare je značilna tudi velika vsiljivost prodajalcev. Ti pogosto govorijo hitro, ustvarjajo občutek nujnosti in poskušajo ljudi prepričati, da zamujajo izjemno priložnost. Če kupec ponudbo zavrne, lahko postanejo neprijetni, žaljivi ali celo verbalno agresivni.

Posebej nevarne so prevare, pri katerih storilci ljudi obiščejo na domu. Pod pretvezo prodaje posode, odej ali drugih izdelkov poskušajo vstopiti v hišo ali stanovanje.

Medtem ko eden od storilcev stanovalca zamoti s pogovorom ali prikazovanjem izdelkov, lahko drugi izkoristi trenutek nepazljivosti in poišče denar, zlato, nakit ali druge dragocenosti.

Kako se zaščititi?

Da bi se izognili tovrstnim prevaram, policija svetuje posebno previdnost pri stikih z neznanimi prodajalci in osebami, ki nenapovedano pristopijo do vas ali obiščejo vaš dom.

Pomembno je, da blaga ne kupujete na ulici ali od neznancev, ki vam izdelke ponujajo na parkiriščih, pred trgovinami ali pred vašim domom. Ponudbe, ki obljubljajo izjemno kakovost za nenavadno nizko ceno, so pogosto znak prevare.

Neznanih oseb ne spuščajte v hišo ali stanovanje. Če se kdo predstavi kot prodajalec, serviser ali obiskovalec z različnimi izgovori, ga imejte ves čas pod nadzorom in mu ne dovolite, da se samostojno giblje po vašem domu.

Goljufija na domu
Goljufija na domu
FOTO: Shutterstock

Policija opozarja tudi na pomen zaklepanja vhodnih vrat, tudi takrat, ko ste doma ali ko se za kratek čas oddaljite od hiše, na primer samo za nekaj trenutkov.

Če opazite sumljive prodajalce ali osebe, ki se vedejo nenavadno, si poskusite zapomniti čim več podrobnosti: njihov videz, oblačila, način vedenja, znamko in barvo vozila ter registrsko številko.

Ob sumljivem ravnanju ali poskusu prevare takoj pokličite policijo na številko 113. Policistom posredujte čim več informacij o osebah in vozilu, saj lahko ti podatki pomagajo pri preiskavi.

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KOMENTARJI7

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kapljač1
27. 07. 2026 13.13
Ni bilo težko zaznati Slovencev že prav neumno naivnost
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+1
1 0
tornadotex
27. 07. 2026 12.55
Ne daj bože ,da kupite take stvari...kvaliteta je globoko pod pragom...se pa sveti, je naoljena plastika..za naivneže..
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+3
3 0
bu?e24 1
27. 07. 2026 12.45
A polcija nima nog
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+5
5 0
?rni Ov?ar
27. 07. 2026 12.11
Vsa ta roba je uredu samo ker je padla s kamijona je predraga . 10€ še
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+2
2 0
wsharky
27. 07. 2026 12.03
sedaj ko Policiji vladata Matozichi in Franca Kanglerof bodo ti lopovi pregnani - vam povem
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+0
3 3
veneti
27. 07. 2026 11.58
Najprej pride Golob in celi balkan povabi, nato postavijo štante.... hehhe
Odgovori
+0
3 3
Darko32
27. 07. 2026 11.40
Prvo zlato pravilo, katerega se sam držim je naslednji: Počakam cca 20 sek in začne nakladati. Potem pa mu povem, da me ne zanima in grem in to brez debate in pregleda predmetov. V takšnih primerih ne smeš pokazati lokacije denarnice in ne smeš debatirati koliko imaš denarja pri sebi, ker te bodo okradli.
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+7
7 0
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