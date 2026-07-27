Lažni popusti, dragi ponaredki in kraje: kako delujejo ulični goljufi

Čeprav prodajalci na prvi pogled delujejo prepričljivo in prijazno, je njihov cilj pogosto drugačen. Od ljudi želijo pridobiti denar ali dostop do njihovih domov, kjer lahko ukradejo še druge vrednejše predmete. Eden najpogostejših načinov je ponujanje izdelkov, ki jih prodajalci predstavljajo kot luksuzne in vrhunske. Trdijo, da gre za profesionalno posodo ali nože priznanih blagovnih znamk, pogosto omenjajo "švicarsko kakovost" ali podobne zgodbe, s katerimi želijo ustvariti vtis prestiža in visoke vrednosti.

Prodaja nožev FOTO: Shutterstock

Nato sledijo izmišljeni popusti. Izdelek, za katerega trdijo, da je vreden na primer 1500 evrov, ponudijo po ceni 200 ali 300 evrov. V resnici gre pogosto za izdelke slabše kakovosti ali ponaredke, katerih dejanska vrednost je bistveno nižja. Za takšne prevare je značilna tudi velika vsiljivost prodajalcev. Ti pogosto govorijo hitro, ustvarjajo občutek nujnosti in poskušajo ljudi prepričati, da zamujajo izjemno priložnost. Če kupec ponudbo zavrne, lahko postanejo neprijetni, žaljivi ali celo verbalno agresivni. Posebej nevarne so prevare, pri katerih storilci ljudi obiščejo na domu. Pod pretvezo prodaje posode, odej ali drugih izdelkov poskušajo vstopiti v hišo ali stanovanje. Medtem ko eden od storilcev stanovalca zamoti s pogovorom ali prikazovanjem izdelkov, lahko drugi izkoristi trenutek nepazljivosti in poišče denar, zlato, nakit ali druge dragocenosti.

Kako se zaščititi?

Da bi se izognili tovrstnim prevaram, policija svetuje posebno previdnost pri stikih z neznanimi prodajalci in osebami, ki nenapovedano pristopijo do vas ali obiščejo vaš dom. Pomembno je, da blaga ne kupujete na ulici ali od neznancev, ki vam izdelke ponujajo na parkiriščih, pred trgovinami ali pred vašim domom. Ponudbe, ki obljubljajo izjemno kakovost za nenavadno nizko ceno, so pogosto znak prevare. Neznanih oseb ne spuščajte v hišo ali stanovanje. Če se kdo predstavi kot prodajalec, serviser ali obiskovalec z različnimi izgovori, ga imejte ves čas pod nadzorom in mu ne dovolite, da se samostojno giblje po vašem domu.

Goljufija na domu FOTO: Shutterstock