Poplava lažnih profilov: slovenski politiki in njihova vojska spletnih trolov

Twitterjev lov na račune lažnih uporabnikov poteka že več let. Nobena skrivnost namreč ni, da so na omenjenem družbenem omrežju aktivne vojske ’spletnih trolov’, ki skrbijo za širjenje (lažnih) informacij v sklopu političnega in ideološkega boja. Pred tedni je denimo odmeval izbris sledilcev Aleksandra Vučića, ko je Twitter likvidiral 8558 lažnih profilov. V Sloveniji ni nič drugače – brisanje lažnih sledilcev je pred časom napovedal celo predsednik vlade, sicer eden najbolj aktivnih politikov na Twitterju.

Družbeno omrežje Twitter je preplavljeno z lažnimi računi. Razlogov za ustvarjanje takšnih računov je več, a si pri podjetju že dalj časa prizadevajo, da bi onemogočili al pa vsaj omejili delovanje tistih, ki stojijo za propagandnimi objavami, širjenjem lažnih novic pa tudi nepreverjenih dejstev. V zadnjih dneh je najbolj odmeval spor med podjetjem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Twitter je namreč označil nekatere Trumpove tvite, ki bodisi navajajo neresnične bodisi nepreverjene informacije in dodal povezave na dejstva. Tarča čistk pa ni bil samo Trump. Pred časom je Twitter ukinil 8558 računov, ki so sledili srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.Aktivnost teh računov je bila različna, saj so bili nekateri zelo aktivni in so tvitali tudi pod 20-krat na dal ali več, drugi pa so bolj služili deljenju in všečkanju objav od določenih politikov, da bi ponazorili pomembnost sporočila. Nazadnje pa je Twitter izbrisal več deset tisoč profilov, ki naj bi jih usmerjala kitajska komunistična partija. Podobne usode so bili v preteklosti deležni tudi nekateri profili, zvesti ruski geopolitični liniji. Kaj pa pri nas?

icon-expand Splet ni preplavljen samo z lažnimi novicami, ampak tudi z lažnimi profili. FOTO: Dreamstime

V začetku epidemije je (za nekaj časa) pritegnil pozornost Twitter račun osebe Jana Novak, ki je trdila, da je zaposlena v UKC ter da tam stvari uhajajo izpod nadzora. "Sem zdravstvena delavka. Tam je kaos. Direktorju se sanja ne, kaj dela. Vsi so šefi. Ni enotne komande. Vodstvo skriva podatke o obolelih delavcih," je zapisala domnevna oseba. Na laž so jo kmalu postavili v ljubljanskem UKC, ko so sporočili, da osebe s tem imenom in priimkom ni v obstoječi evidenci zaposlenih. "Zakaj se neznanci lažno predstavljajo in nato komunicirajo kot zaposleni, nam ostaja nerazumljivo," so še zapisali takrat. Vsekakor pa je tudi čas pokazal, da je bil zapis neresničen. Profil Jana Novak ne obstaja več. Hiter prelet twitosfere takoj navrže nekaj sumljivih profilov, ki ustrezajo enemu ali več elementov lažnega profila. Tako denimo profila Janina Zupan in anamarija#podpira vlado uporabljata simbolične fotografije, ki so dostopne v arhivih kot so Dreamstime, Shutterstock ipd. "Anamarija" se je denimo tudi po razkritju branila s tem, da je bila fotografirana na neki konferenci. Pri omenjenih profilih je očitno, da gre za uporabnike, ki delijo 'desnosučne' vsebine. Kar pa ne pomeni, da na drugem političnem polu takšnih profilov ni.

Pred časom smo že pisali o strankarskih vojakih, ki skrbijo za distribucijo agend političnih strank in razkrili, da se agitacijskih in propagandnih taktih bolj ali manj posrečeno lotevajo skoraj vse politične opcije.

icon-expand Lažni tviter profil Anamarija#podpira vlado FOTO: Twitter

Janša napovedal čistko Predsednik vladeJanez Janša je v začetku maja napovedal, da bo administrator njegovega profila pričel s čiščenjem profilov, ki so"brez jasne identifikacije ter brez realnih sledilcev ali vsebujejo simbole zločinskih režimov nacizma, komunizma in fašizma ali terorističnih organizacij".

