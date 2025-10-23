Z lažnimi profili v park zvabili moškega, ga napadli, oropali in posneli

Kot so pojasnili na PU Celje so osumljenci prek spleta z lažnimi profili mladih deklet novačili moške srednjih let. Enega moškega iz Ljubljane so nato prepričali, da je prišel v Celje, kjer naj bi se v parku z dekletom tudi srečal. "Ob 22. uri sta ga v gozdu pričakala dva zamaskirana osumljenca, ga fizično napadla, brutalno oropala in posnela," je pojasnil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Motiv je bilo izsiljevanje za denar.

