Slovenija

Z lažnimi profili v park zvabili moškega, ga napadli, oropali in posneli

Celje, 23. 10. 2025 09.04 | Posodobljeno pred eno minuto

Ne.M.
12

Celjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna odvzeli prostost dvema mladoletnima in eni polnoletni osebi, ki so se na družbenih omrežjih predstavljale kot mladoletna dekleta in navezovale stike z moškimi. Enega moškega iz Ljubljane so prepričali, da je prišel v Celje, kjer naj bi se srečal z dekletom. Dva osumljenca sta ga počakala v gozdu, ga napadla, oropala in dogajanje posnela ter ga kasneje izsiljevala, da bosta posnetke objavila.

Kot so pojasnili na PU Celje so osumljenci prek spleta z lažnimi profili mladih deklet novačili moške srednjih let. Enega moškega iz Ljubljane so nato prepričali, da je prišel v Celje, kjer naj bi se v parku z dekletom tudi srečal. "Ob 22. uri sta ga v gozdu pričakala dva zamaskirana osumljenca, ga fizično napadla, brutalno oropala in posnela," je pojasnil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Motiv je bilo izsiljevanje za denar.

Več sledi!

KOMENTARJI (12)

Ve?ni optimist
23. 10. 2025 10.45
+2
zaradi vse preveč pozitivnih komentarjev ste zaklenli pernatemu komentarje, ... pismo, .... nikoli se ne bo izboljšalo stanje, .... dokler boste nekomu pomagali, .... nikoli, ....
ODGOVORI
2 0
Rožle Patriot
23. 10. 2025 10.43
+2
Vsaka stvar ima tudi pozitivne učinke, .. ta sigurno ne bo več iskal mladoletnih deklic ... !
ODGOVORI
2 0
voja
23. 10. 2025 10.47
+1
Definitivno drži! Izsiljevanje in nasilje pa žal ne sodi nikamor.
ODGOVORI
1 0
mptour
23. 10. 2025 10.39
-2
Medaljo jim je treba dat.
ODGOVORI
1 3
Abica
23. 10. 2025 10.40
+1
Bomo videli, kaj je bilo najprej...
ODGOVORI
1 0
Frzenk
23. 10. 2025 10.36
+3
imam izkušnje z pedofili ko je napadu mojo hčer....mladoletno.....policija in tožilstvo ni naredilo popolnoma nič....prav tako CSD, ki je pogoru na celi črti.....z svojimi pravili smo z odvetnikom dosegl pravico......
ODGOVORI
3 0
Abica
23. 10. 2025 10.38
+2
Zdaj vsaj punce povejo doma. Nekoc si nismo upale.
ODGOVORI
2 0
LT68
23. 10. 2025 10.42
Abica,pa je bilo hudo
ODGOVORI
0 0
Quatflow
23. 10. 2025 10.32
+4
Podlo človeštvo iz obeh strani!
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
23. 10. 2025 10.34
+2
en slabši k drug ja
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
23. 10. 2025 10.17
+5
Eni si jemljejo zločin za pravico. Storili so jih celo več. Če kaj sumijo, lahko prijavijo. Tukaj se konča. Če jim zakoni ne ustrezajo, lahko vložijo spremembo v zakonodajni postopek. Ker so izbrali zločinsko pot, bodo, po teh istih zakonih, za njo tudi odgovarjali. Enako velja za zafrustrirane, zločinu naklonjene komentatorje.
ODGOVORI
8 3
mojcd
23. 10. 2025 10.32
+0
zaradi teoretikov kot si ti smo kjer smo. Nihče več ne izvaja zakonov, nihče. Sodišča ne delujejo.....ko bodo tvojo mladoletno hčer izkoristili vloži miljon papirjev in srečno...
ODGOVORI
6 6
