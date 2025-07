Deklica Lara, ki naj bi imela raka: spletna prevara iz tujine

"To je prvič, da smo v Sloveniji naleteli na takšno najverjetneje goljufivo FB stran, kjer sumimo, da se za pridobitev denarja zlorablja domnevna zgodba otroka s hudo boleznijo, za katerega se zbirajo donacije za zdravljenje. V našem društvu smo ob tem zgroženi in ogorčeni, da je možno kaj tako podlega in nizkotnega, ter želimo ob tem opozoriti javnost, da je previdna pri nakazovanju donacij, še posebej, če gre za tuje spletne platforme in zbiranja, kjer ne sodeluje slovensko društvo, oziroma ni mogoče preveriti resničnosti zgodbe ," je povedal dr. Nejc Jelen , predsednik Društva Viljem Julijan.

Da gre za goljufivo stran, so v društvu kmalu posumili, saj za objavami ne stoji nobeno slovensko humanitarno društvo, ampak objave vsebujejo samo povezavo do neznane tuje organizacije, kjer lahko ljudje preko spletne platforme namenijo donacijo. Pri tem je zelo sumljivo in tvegano tudi to, da je treba pri namenitvi donacije v spletni obrazec vnesti vse podatke bančne kartice, vključno z varnostno kodo kartice.

Ko so v društvu želeli vzpostaviti kontakt s Facebook stranjo, se je izkazalo, da na sporočila ne odgovarjajo, obenem v nobeni objavi ni bilo navedenih nobenih osebnih podatkov o starših deklice in ni bilo mogoče stopiti v stik z njimi. Sumljivo je tudi, da zgodbe o Lari ni objavil noben slovenski medij in resničnosti zgodbe ni mogoče nikjer preveriti. Prav tako na Facebook strani brišejo komentarje – predvsem tiste, ki opozarjajo, da gre verjetno za prevaro.

Ko so v društvu naredili raziskavo, so ugotovili, da je bila spletna stran te tuje organizacije registrirana šele novembra 2024, obenem pa enaka Facebook objava za zbiranje donacij za Laro obstaja tudi v španskem jeziku. Hkrati Facebook stran "Lara še vedno sanja" promovira in plačuje video oglase, da doseže čim več Slovencev. To pomeni, da te Facebook strani niso ustvarili v Sloveniji, ampak je bila najverjetneje ustvarjena v tujini in verjetno za njo stojijo kibernetski goljufi.

Zadevo so v Društvu Viljem Julijan že prijavili na SI-CERT – Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Vse ljudi, ki so morebiti dali donacijo na tej strani, pa pozivajo, da prav tako podajo prijavo na SI-CERT. V društvu ne vedo, koliko Slovencev je namenilo donacijo za Laro preko te spletne platforme, imajo pa objave na Facebook strani že več kot tisoč delitev, kar pomeni, da jih je videlo zelo veliko ljudi.

"Žal se je očitno začelo dogajati tudi to, da so kibernetski goljufi za svoje spletne prevare začeli zlorabljati zgodbe otrok s težkimi ali smrtonosnimi boleznimi. Zato je pomembno, da smo ljudje osveščeni o možnostih spletnih prevar in da znamo prepoznati prave zgodbe in lažnih. Še posebej je potrebno paziti, če pri zbiranju ne sodeluje nobeno slovensko društvo, ampak zbiranje poteka preko tujih spletnih platform, prav tako je opozorilni znak to, da zgodba ni objavljena v nobenem slovenskem mediju," še pravi Jelen.