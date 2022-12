Le 29 občin bodo vodile ženske, župani stari med 29 in 76 let

Med župani 47 slovenskih občin, ki so bili izvoljeni v nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev, je 41 moških in šest žensk. V prihodnjem štiriletnem mandatu bodo tako županje vodile 29 občin, kar je dobrih 13 odstotkov vseh. V prvem krogu lokalnih volitev, ki so potekale 20. novembra, je bilo med 165 izvoljenimi župani 23 žensk, kar je predstavljalo dobrih 13 odstotkov vseh.

V drugi krog županskih volitev, ki je v nedeljo potekal v 47 občinah, pa se je uvrstilo 12 županskih kandidatk, izvoljenih je bilo šest. Delež županj med izvoljenimi v prvem in drugem krogu skupaj tako znaša dobrih 13 odstotkov.