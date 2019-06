Slovenija: kar 66 odstotkov poklicnih voznikov goljufalo

Furs je tako v prvih petih mesecih leta kontroliral 1.575 voznikov tovornjakov in avtobusov ter pri 1.042 ugotovil kršitve, kar pomeni, da je bilo le 34 odstotkov kontroliranih brez ugotovljenih kršitev. "V 147 primerih je šlo za najhujše kršitve in goljufije, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom (uporaba elektronske naprave ali magneta..), s prikrivanjem dejavnosti in aktivnosti vožnje, počitkov, odmorov, z zlorabo tahografa oziroma s ponarejanjem, zatajitvijo ali uničenjem podatkov, tahografskega vložka ali voznikove kartice. V 40 primerih so vozniki s pomočjo magneta onemogočili dajalec impulzov in tako zmanipulirali tahograf, odkritih pa je bilo tudi 25 sofisticiranih naprav za manipuliranje tahografa, ki so bile izgrajene iz vozil ter zasežene," so sporočili s Fursa.