'Le dva dni nazaj so okoli najine hiše stale tudi druge. Zdaj jih ni več'

Srečni smo lahko, da ni smrtnih žrtev, pravi župan Ljubnega ob Savinji, kjer se voda počasi umika, na dan pa prihajajo vse razsežnosti opustošenja. Petkova noč bi se lahko tu končala veliko bolj tragično, če domačini najhuje prizadetih zaselkov ne bi prebedeli noči in se pravočasno umaknili iz svojih domov. Toda ostali so brez vsega. Plaz v zaselku Trbižu je zasul dve hiši, o katerih ni niti sledi več, pitne vode ni, tri četrtine občine je brez elektrike, do nekaterih zaselkov lahko vodo in hrano dostavljajo le s helikopterji.

"Hiše ni. Vsak dan grem tja, mislim, da bom šel domov," pripoveduje Albin Krebs, prebivalec Ljubnega ob Savinji, ki nemočno opazuje kupe zemlje, kjer je še nedolgo nazaj stala njegova hiša. Plaz je tu podrl pet hiš, štiri pa so v fazi rušenja. Zagrmelo je ob petih zjutraj in pobegnili smo na hrib, v par sekundah se je zrušila najprej ena, potem še druga hiša, trenutek podoživljajo sosedi. Svoj dom pa je moral zapustiti tudi Krebsov sin Robert. Njegova hiša namreč še stoji, a ni varna. "Vsak dan hodim gledat svojo hišo, preverjam ali še stoji, ali ne," pove Robertova žena. Kot sta povedala, se praktično ne vidi, da so pred dvema dnevoma okoli njunega še stoječega doma, stale druge hiše. Ostali so brez dokumentov, oblačil, na pomoč so jim priskočili sosedi. V celotnem zaselku Trbiž v občini Ljubno, kjer so bili še do včeraj odrezani od sveta, ni hiše, ki bi ostala cela. Plaz in hudournik sta uničevala vse pred seboj. Tamkajšnji občani iz četrtka na petek niso spali niti sekunde, slišalo se je bučanje in lahko so le nemočno gledali, kdaj bo prišla voda.

icon-expand Razmere po poplavi v Trbižu FOTO: POP TV

V zadnjih trenutkih se je rešil tudi Nejc Zager s partnerko in petmesečnim dojenčkom. V njihovi hiši, v katero so se vselili zgolj pred tremi tedni, je voda segala do tretjega nadstropja, nato pa je bila zasuta s peskom in kamenjem, ki ga je nanosila voda. Vhod v hišo se ne vidi, zasuta pa je tudi njegova kmetija. "Krme za zimo ni, hlev je zasut, zato je s kmetijstvom verjetno konec. Hiša je prav tako za podret, mi pa nimamo nikjer za živet," pripoveduje. Podobe uničenja so prisotne po vsem Ljubnem. Podrta drevesa, uničene ceste, mostovi, poplavljene kleti. "Če bi človek stal, bi utonil, vode je bilo več kot dva metra," se spominja občan, ki je z družino z balkona opazoval in čakal, da se voda umakne. "Mi smo bili v zgornjih nadstropjih, psa smo z verigo povlekli na balkon," pove. Škode je le v njihovem domu ogromno, dnevna soba, kopalnica, kuhinja, povsod je le voda in blato. Pri sanaciji so jim na pomoč priskočili sosedi, prijatelji in v nedeljo tudi vojaki.

icon-expand Zasuta hiša Nejca Zagerja FOTO: POP TV

Načelniku generalnega štaba Slovenske vojske Robertu Glavašu se je z ekipo uspelo prebiti do Ljubnega. "So na terenu in pomagajo ljudem pri odpravi posledic teh neurij, ki so enormne. Ne spomnim se, kdaj bi bile nazadnje takšne, če so sploh kdaj bile," je komentiral.