Le en klik lahko reši življenje

Uporaba varnostnega pasu pri prometnih nesrečah, ki so se končale s smrtnim izidom, se je do konca letošnjega oktobra zmanjšala, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP). Pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov je uporaba varnostnega pasu znašala le 52 odstotkov, kar je 17-odstotni padec v primerjavi z enakim obdobjem lani. Od skupno 25 umrlih voznikov osebnih avtomobilov so uporabo varnostnega pasu zaznali le pri 13 voznikih.