Petcentimetrski rez: manj invazivne operacije za otroke s srčnimi napakami

V UKC Ljubljana so naredili pomemben korak na področju otroške srčne kirurgije, saj so začeli izvajati minimalno invazivne operacije pri izbranih prirojenih srčnih napakah. Gre za sodobnejši pristop, ki pri ustrezno izbranih bolnikih omogoča manjšo kirurško obremenitev, hitrejše okrevanje in manj opazne brazgotine. Kot je pojasnil vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar, se v Sloveniji vsako leto rodi med 100 in 120 otrok s prirojeno srčno napako, številni med njimi pa potrebujejo operativno zdravljenje. Doslej so takšne posege praviloma izvajali s prerezom prsnice, nova metoda pa omogoča operacijo skozi bistveno manjši kirurški pristop.

Minimalno invazivna tehnika pri kirurškem zdravljenju prirojenih srčnih napak pri otrocih FOTO: UKC Ljubljana

"Ključno je, da se za operacijo s to metodo izbere prave paciente, ker je na prvem mestu varnost otrok. Pri skrbno izbranih bolnikih (njihova mejna teža je 10 kilogramov) takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat. Posebej pomembno je, da lahko nova metoda koristi tudi nekaterim najmlajšim bolnikom, pri katerih je treba vsak kirurški poseg načrtovati z največjo mero varnosti," razlaga Vodiškar. V UKC Ljubljana načrtujejo, da bodo letno opravili med 12 in 20 takšnih posegov oziroma najmanj enega na mesec.

Minimalno invazivna tehnika pri kirurškem zdravljenju prirojenih srčnih napak pri otrocih FOTO: UKC Ljubljana

Pred uvedbo programa se je kirurška ekipa dodatno izobraževala v Univerzitetni bolnišnici v Lundu na Švedskem, ki velja za enega izmed izkušenih evropskih centrov na tem področju. "Ponosen sem, da je naš program na najvišji ravni ne samo v Sloveniji, temveč tudi v širši regiji," je poudaril vodja Službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki Gorazd Mlakar. Minimalno invazivne tehnike so se v preteklosti že uporabljale, vendar so jih zaradi tehnične zahtevnosti in možnih zapletov v številnih centrih omejili. Na UKC Ljubljana pravijo, da so izboljšali varnost in predvidljivost tega pristopa z uvedbo sodobnejših metod, natančnejšim načrtovanjem, izboljšano slikovno diagnostiko, napredkom v anesteziološki in intenzivistični obravnavi ter dodatnim usposabljanjem kirurške ekipe.

Minimalno invazivna tehnika pri kirurškem zdravljenju prirojenih srčnih napak pri otrocih FOTO: UKC Ljubljana

Kirurg Igor Šehić je izpostavil tudi psihološke koristi za otroke. "Z novo metodo malemu bolniku namesto brazgotine čez cel prsni koš naredimo samo rez, krajši od petih centimetrov. Temu ustrezno je potem tudi precej manjša brazgotina, kar vpliva na precej boljšo psihološko kondicijo otrok," je dejal. V UKC poudarjajo, da nova metoda ne nadomešča klasičnih operacij skozi prsnico, ki pri številnih zahtevnejših prirojenih srčnih napakah ostajajo najvarnejša izbira. Minimalno invazivni pristop predstavlja dodatno možnost zdravljenja za bolnike, pri katerih je takšna operacija strokovno utemeljena in varna.

Minimalno invazivna tehnika pri kirurškem zdravljenju prirojenih srčnih napak pri otrocih FOTO: UKC Ljubljana