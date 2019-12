Le en poslanski glas proti dodatnemu dnevu dopusta za starše prvošolcev

Kot je pojasnil v imenu predlagatelja, so si zaposleni v javnem sektorju že pridobili pravico do spremstva otroka v šolo na prvi šolski dan, zaposleni v zasebnem sektorju pa je še nimajo, s čimer so ti starši in posledično njihovi otroci postavljeni v neenak položaj.

Poslanske skupine so se strinjale, da je neenakost treba odpraviti in so predlogu napovedale podporo, so pa v nekaterih poslanskih skupinah izrazili obžalovanje, da ni bil usklajen na ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Ta je o predlogu Levice razpravljal prejšnji teden, spremembam pa so posebej ostro nasprotovali delodajalci. Med drugim so izpostavili, da zakon že določa en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let.

Predloga Levice ni podpirala tudi vlada. Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enakem možnosti Urban Krajcar je dejal, da vlada sicer podpira ukrepe, ki prispevajo k lažjemu usklajevanju dela in družine, a ocenjuje, da so takšni mehanizmi v okviru splošne delovno-pravne ureditve tudi že umeščeni in opredeljeni.